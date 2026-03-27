Lindsey Vonn, dezvăluiri după accidentul de coşmar de la Milano Cortina: “Am ţipat din toate puterile: «Scoateţi-mă de aici!”

Starul american al schiului alpin, Lindsey Vonn, a vorbit într-un interviu acordat revistei americane Vanity Fair despre teribila căzătură suferită în 8 februarie, în timpul probei de coborâre feminină de la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano-Cortina.

O durere insuportabilă. Lindsey Vonn nu va uita niciodată căzătura suferită în proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. La 8 februarie 2026, la ora 11:45, toate privirile erau îndreptate spre schioarea americană, aflată pe pista Olimpia delle Tofane, una dintre cele mai exigente piste din circuitul feminin. Provocarea era imensă.

Campioana în vârstă de 41 de ani nu numai că revenea după aproape şase ani de retragere, dar, cu o săptămână înainte, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior. Între curaj şi imprudenţă, dezbaterea privind participarea ei la Jocurile Olimpice era în plină desfăşurare. La doar treisprezece secunde după start, s-a produs dezastrul. O căzătură teribilă, urmată de operaţii, patru în total.

Două luni mai târziu, în timp ce îşi continuă recuperarea acasă, în Park City, Utah, Lindsey Vonn nu regretă absolut nimic, chiar dacă joi a declarat într-un interviu amplu acordat revistei Vanity Fair: „Eram numărul unu mondial şi aveam şanse la medalii. Astăzi, sunt într-un scaun cu rotile.” Mândria ei a fost rănită. „Nu vreau ca toată atenţia să se concentreze asupra căzăturii şi să mi se amintească doar pentru asta”, a continuat sportiva, care are 84 de victorii în Cupa Mondială. „Ceea ce am realizat înainte de Jocurile Olimpice, nimeni nu mai făcuse înainte. Eram numărul unu în clasament.”

Asta era înainte de acel 8 februarie de coşmar. După accident, a venit diagnosticul, teribil: triplă fractură de tibie, peroneu şi gleznă. Şi o durere insuportabilă. Mai ales când analgezicele îşi pierdeau efectul. „Am ţipat din toate puterile: «Scoateţi-mă de aici!» Durerea era insuportabilă. Nu se atenua. Nu voi uita niciodată asta.”