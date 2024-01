Mariia Dvortzheska a lăsat Ucraina pentru România şi va apăra poarta noastră la Campionatul European de Polo feminin - Antena Sport

Campionatul European de Polo feminin e în AntenaPLAY, în perioada 5-13 ianuarie

România e în grupă cu Cehia, Serbia şi Turcia O ucraineancă va apăra poarta României la Campionatul European de Polo feminin, care va fi în direct în AntenaPLAY, în perioada 5-13 ianuarie, atunci când fanii pot vedea meciurile naţionalei, semifinalele şi finala competiţiei de la Eindhoven.

Dvortzheska Mariia joacă la CSM Unirea Alba Iulia, dar locuieşte în Bucureşti. Ea a ajuns în România înainte să înceapă războiul din Ucraina. Ea a lăsat ţara natală din dragoste pentru polo, pentru că ucrainenii nu au naţională de polo fete. Românii au chemat-o să apere poarta noastră.

Mariia Dvortzheska a lăsat Ucraina pentru România

Mariia a învăţat limba noastră de la soţul ei şi a prins repede şi obiceiurile locului. „Vreau să fiu fericită în 2024 şi să am bani! De la nuntă am aflat că trebuie mulţi bani. M-au şocat obiceiurile de revelion şi am fugit. Sunt eu cu bărbatul meu şi cu căţelul”, a spus Mariia.