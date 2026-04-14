Marius Țic, după ce a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale Divizia II: „Los Angeles 2028, o obligație!”

Marius Țic a oferit o primă reacție, după ce a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale Divizia II. Românul a transmis că obiectivul principal al naționalei de polo este calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Naţionala masculină de polo a României a fost învinsă, luni, de reprezentativa Australiei, după aruncări de departajare, scor 16-14, şi a încheiat pe locul 6 în Malta, gazda turneului preliminar al Cupei Mondiale – Divizia II.

Tricolorii au câştigat neînvinşi grupa din care au făcut parte în urma victoriilor cu Slovacia 14-9, Africa de Sud 28-5 şi Malta 14-9, după care au eliminat Argentina în optimi, scor 21-11. În sferturi, România a pierdut cu Muntenegru, scor 8-14, iar apoi a dispus de echipa sportivilor neutri (Rusia), cu 16-12, în primul meci pentru clasarea pe locurile 5-8.

Marius Țic s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că a fost desemnat portarul competiției. Acesta a subliniat, însă, că rezultatul echipei este cel mai important, fiind cu gândul la Jocurile Olimpice de peste doi ani.

„Sincer să fiu, toată viaţa mi-am dorit să am un premiu de genul ăsta, mai ales la nivel internaţional, să fie o chestie oficială. Mă bucur foarte mult. Le mulţumesc colegilor mei, le-am zis şi în glumă că toate rezultatele, şi cele bune, şi cele rele, le obţinem împreună.