Marius Țic, după ce a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale Divizia II: „Los Angeles 2028, o obligație!”

Marius Țic a oferit o primă reacție, după ce a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale Divizia II. Românul a transmis că obiectivul principal al naționalei de polo este calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028.
Naţionala masculină de polo a României a fost învinsă, luni, de reprezentativa Australiei, după aruncări de departajare, scor 16-14, şi a încheiat pe locul 6 în Malta, gazda turneului preliminar al Cupei Mondiale – Divizia II.
Marius Țic a fost desemnat cel mai bun portar al Cupei Mondiale Divizia II. Naționala României de polo, pe locul 6
Tricolorii au câştigat neînvinşi grupa din care au făcut parte în urma victoriilor cu Slovacia 14-9, Africa de Sud 28-5 şi Malta 14-9, după care au eliminat Argentina în optimi, scor 21-11. În sferturi, România a pierdut cu Muntenegru, scor 8-14, iar apoi a dispus de echipa sportivilor neutri (Rusia), cu 16-12, în primul meci pentru clasarea pe locurile 5-8.
Marius Țic s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că a fost desemnat portarul competiției. Acesta a subliniat, însă, că rezultatul echipei este cel mai important, fiind cu gândul la Jocurile Olimpice de peste doi ani.
„Sincer să fiu, toată viaţa mi-am dorit să am un premiu de genul ăsta, mai ales la nivel internaţional, să fie o chestie oficială. Mă bucur foarte mult. Le mulţumesc colegilor mei, le-am zis şi în glumă că toate rezultatele, şi cele bune, şi cele rele, le obţinem împreună.
Nu am primit un trofeu fizic, dar o să ţin titlul ăsta în suflet şi în minte, acolo rămân toate şi ăsta e cel mai important lucru.
Ar fi o minciună să spunem că nu ne interesează premiile, pentru că toţi jucăm pentru a fi cât mai buni, să fim campioni, să fim mereu în vârf. Dar întotdeauna o să primeze rezultatul grupului şi victoria. Aş fi preferat de o mie de ori să ne calificăm noi cu echipa în Australia, la turneul final al Cupei Mondiale, decât să fi obţinut un premiu individual. Este un sport de echipă şi nu putem niciodată să reuşim unul fără celălalt.
Cu siguranţă suntem în stare de o nouă calificare la JO. Când am pornit la drum cu acest grup, era vorba despre calificarea la JO 2028, ca obiectiv principal. A venit Paris 2024 mai devreme şi asta ne-a arătat că nu avem voie să ne punem obiective prea mici. Pentru noi a devenit o obligaţie Los Angeles 2028 iar acolo ne dorim să ne depăşim condiţia şi să obţinem o clasare mai bună decât la Paris”, a declarat Marius Țic, pentru AntenaSport.
Alexandru Matei, după parcursul României de la Cupa Mondială Divizia II
Alexandru Matei, președintele Federației Române de polo, a transmis că partidele disputate de „tricolori” la turneul din Malta au fost extrem de dificile, însă le-a adus experiență. Acesta l-a lăudat și pe Marius Țic, pentru premiul personal obținut.
„Se putea mai mult, întotdeauna se poate mai mult, mai ales în cazul României pe plan internaţional. A fost un turneu greu, cu foarte multe echipe, au fost şapte zile de meciuri. Băieţii au fost pregătiţi, conectaţi, ne-a lipsit un gol cu Malta şi poate am fi avut alt traseu. Dar asta nu e o garanţie că am fi obţinut biletele la turneul final, pentru că ne-am fi întâlnit cu echipe la fel de puternice. Creştem în experienţă, e normal să o facă şi alte echipe, ca Georgia, Germania, Franţa. Toţi sunt cu echipe tinere, ca a noastră, şi va fi o competiţie foarte dură pentru calificarea la JO.
Marius Ţic aşteaptă şi merită acest trofeu de câţiva ani, iată ca s-a întâmplat acum. Vine ca o confirmare. Marius este căpitanul echipei naţionale, este un exemplu de viaţă şi de profesionalism. Premiul acesta nu face altceva decât să spună că Marius este unul dintre cei mai buni portari din lume, îl merită cu adevărat. Marius este unul dintre cei mai constanţi jucători ai echipei naţionale.
Naţionala României este în condiţii de calificare la JO. în perioada 1-9 aprilie 2028, va f avea loc turneul preolimpic de calificare la JO. Locaţia încă nu se cunoaşte, recunosc că fac eforturi foarte mari să-l aduc în România. Dar aşa cum facem noi, fac şi alţii. În momentul de faţă, aşteptăm confirmarea oficială a faptului că vom participa la Campionatul Mondial de la Budapesta, de anul viitor”, a declarat și Alexandru Matei, pentru AntenaSport.
