Mikaela Shiffrin a obţinut a 110-a victorie din carieră la Cupa Mondială

Americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi, proba de slalom de la Hafjell (Norvegia), înregistrând, la 31 de ani, a 110-a victorie în Cupa Mondială, un succes care o apropie de al şaselea glob de cristal, cu care ar egala-o pe austrieca Annemarie Moser-Pröll.

Datorită celei de-a 9-a victorii din acest sezon la slalom, Shiffrin are acum un avans de 85 de puncte faţă de germana Emma Aicher, care a terminat pe locul 3 marţi, înaintea ultimei curse a sezonului, un slalom uriaş miercuri pe pista Jocurilor Olimpice de la Lillehammer din 1994.

Pentru a câştiga clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin pentru a şasea oară după 2017, 2018, 2019, 2022 şi 2023, Shiffrin va trebui să termine în primele 15 locuri la slalomul uriaş. Dacă Shiffrin ar termina mai jos şi nu ar obţine puncte, Aicher va trebui neapărat să se impună în cea mai slabă dintre cele patru discipline ale sale (locul 4 ca cel mai bun clasament deocamdată) pentru a câştiga globul mare în ultima cursă.

Marţi, Shiffrin a oferit încă o dată o demonstraţie între porţile strânse, sub soare, în staţiunea norvegiană situată la o altitudine foarte mică (300 m la sosire). În prima manşă, ea a lăsat concurenţa la mai mult de o secundă în urmă, impunându-se în final cu 1 sec 32/100 de avans faţă de Holdener şi 1,36 faţă de Aicher. Din cele zece slalomuri disputate în această iarnă în Cupa Mondială, Shiffrin a câştigat nouă şi a ocupat o dată locul al doilea, în spatele elveţiencei Camille Rast.

De asemenea, ea a dominat cu brio proba de slalom de la Jocurile Olimpice de la Cortina, de acum o lună, câştigând al treilea titlu olimpic după cel de la slalom din 2014 de la Soci (Rusia) şi cel de la slalom uriaş din 2018 de la Pyeongchang (Coreea de Sud).