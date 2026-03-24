Mikaela Shiffrin a obţinut a 110-a victorie din carieră la Cupa Mondială

Antena Sport Publicat: 24 martie 2026, 17:55

Americanca Mikaela Shiffrin a câştigat, marţi, proba de slalom de la Hafjell (Norvegia), înregistrând, la 31 de ani, a 110-a victorie în Cupa Mondială, un succes care o apropie de al şaselea glob de cristal, cu care ar egala-o pe austrieca Annemarie Moser-Pröll.

Datorită celei de-a 9-a victorii din acest sezon la slalom, Shiffrin are acum un avans de 85 de puncte faţă de germana Emma Aicher, care a terminat pe locul 3 marţi, înaintea ultimei curse a sezonului, un slalom uriaş miercuri pe pista Jocurilor Olimpice de la Lillehammer din 1994.

Pentru a câştiga clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin pentru a şasea oară după 2017, 2018, 2019, 2022 şi 2023, Shiffrin va trebui să termine în primele 15 locuri la slalomul uriaş. Dacă Shiffrin ar termina mai jos şi nu ar obţine puncte, Aicher va trebui neapărat să se impună în cea mai slabă dintre cele patru discipline ale sale (locul 4 ca cel mai bun clasament deocamdată) pentru a câştiga globul mare în ultima cursă.

Marţi, Shiffrin a oferit încă o dată o demonstraţie între porţile strânse, sub soare, în staţiunea norvegiană situată la o altitudine foarte mică (300 m la sosire). În prima manşă, ea a lăsat concurenţa la mai mult de o secundă în urmă, impunându-se în final cu 1 sec 32/100 de avans faţă de Holdener şi 1,36 faţă de Aicher. Din cele zece slalomuri disputate în această iarnă în Cupa Mondială, Shiffrin a câştigat nouă şi a ocupat o dată locul al doilea, în spatele elveţiencei Camille Rast.

De asemenea, ea a dominat cu brio proba de slalom de la Jocurile Olimpice de la Cortina, de acum o lună, câştigând al treilea titlu olimpic după cel de la slalom din 2014 de la Soci (Rusia) şi cel de la slalom uriaş din 2018 de la Pyeongchang (Coreea de Sud).

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Ameninţarea Iranului care l-a făcut pe Trump să amâne cu 5 zile bombardarea centralelor electrice
O cunoscută jurnalistă a murit într-un incendiu devastator. În locuință se aflau și cei trei copii ai acesteia
UEFA a respins cererea cluburilor din Premier League. Ce se va întâmpla din sezonul viitor de Champions League
Gafă uluitoare a staff-ului medical de la Real Madrid! De ce se agravase accidentarea lui Kylian Mbappe
Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani
Două momente geniale cu Mircea Lucescu în prim-plan! Turcii au dezvăluit totul înainte de barajul cu România
Cel mai dur verdict înainte de Turcia – România: „În grupă am dovedit că nu am meritat să ne calificăm”
Căpitanul Joshua Kimmich, anunţ surpriză înainte de World Cup 2026: “Germania nu e printre favorite”
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav