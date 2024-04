O nouă sportivă din România a obţinut calificarea la Jocurile Olimpice 2024: "Felicitări, noul membru Team Romania" - Antena Sport

Reclamă

Sportiva noastră a obținut la Baku calificarea în finala Turneului Preolimpic European și implicit biletele pentru Paris, după ce a învins-o pe Wendle Anika (Germania) printr-o dăruire exemplară, scor 5-4.

Pentru Ana Andreea Beatrice va fi a doua participare la Jocurile Olimpice Paris 2024, după ediția Tokyo 2021.

O nouă performanță ce îi încununează talentul, munca și sacrificiile, iar nouă ne aduce o satisfacție deplină.

Felicitări, Andreea – noul membru #TeamRomania! Felicitări antrenorilor Andriy Stadnik, Marin Filip, Carp Fanel precum și tuturor celor care au contribuit la pregătirea și parcursul ei.

Hai, România!”, a reacţionat Federaţia Română de Lupte, pe Facebook, după performanţa Andreei Ana.

Team Romania a ajuns la 77 de sportivi calificaţi pentru Jocurile Olimpice 2024 de la Paris

Rezultatele de la Campionatele Europene ne dau încrederea necesară să abordăm cu curaj acest turneu de calificare. Dar să nu uităm cât de puternică este competiţia, concurenţa este acerbă pentru că toată lumea vrea să ajungă la ‘Regina competiţiilor’, cum sunt numite Jocurile Olimpice. Însă dacă fetele şi băieţii noştri au abordat aşa cum trebuie perioada de pregătire şi verificare de până acum, atunci sigur vor face o figură frumoasă la Baku”, a afirmat Pîrcălabu.

„Obiectivul, şase sportivi calificaţi, este unul realizabil”

„Obiectivul de care am mai vorbit, şase sportivi calificaţi, este unul realizabil, aşa îmi doresc. Acum depinde mult şi de sorţi, de starea şi forma sportivilor noştri în ziua concursului. Pentru că poţi să ai zile bune sau poţi să ai şi zile mai rele. Dar eu am mare încredere în aceşti copii. Ştiu că şi ei îşi doresc enorm de mult să participe la Jocurile Olimpice”, a adăugat el, conform agerpres.ro.

Preşedintele a explicat că turneul de la Baku este unul extrem de dificil şi pentru că mulţi sportivi valoroşi din Europa nu sunt calificaţi încă la Jocurile Olimpice.

„Deşi pare că acest turneu preolimpic european este mai simplu ca următorul, care este mondial, nu este tocmai aşa. Asta pentru că sunt foarte, foarte mulţi sportivi valoroşi, cu multe medalii în spate, care nu s-au calificat la Campionatele Mondiale. Şi un exemplu este cel mai mare luptător din lume la momentul actual, Abdulraşid Sadulaev, care nu e calificat. La fel Maria Stadnik din Azerbaidjan, care e de patru ori medaliată la Jocurile Olimpice şi nu e calificată. Aşa că vă daţi seama că sunt mulţi sportivi valoroşi care nu au obţinut până acum biletele pentru Paris şi se prezintă la acest turneu european. Dar vom vedea acolo. Pentru că aşa cum noi putem prinde zile mai slabe şi ei pot să le prindă”, menţiona oficialul FRL.

„Categoria de 55 de kilograme la care concurează Andreea Ana nu este olimpică. Noi am înscris-o la Campionatele Europene de la Bucureşti la 55 kg pentru a o menaja, pentru că dacă slăbeşti de prea multe ori organismul rămâne fără energie. Iar acum luptă la 53 kg, categorie olimpică. Ana e o sportivă valoroasă şi am mare încredere în ea că va reuşi la acest turneu. Aşa cum am încredere în toţi sportivii noştri, absolut toţi. Şi chiar mă aştept la surprize plăcute de la unii sportivi cărora alţii nu le dau acum şanse de calificare. Dar eu am un ‘feeling’ că vom avea parte de surprize plăcute la Baku”, a mai afirmat Răzvan Pîrcălabu.

