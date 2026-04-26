Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B! Meciurile tricolorilor de la Shenzhen sunt LIVE în AntenaPLAY

România va participa la Campionatul Mondial Divizia I/B de la Shenzhen în perioada 29 aprilie – 5 mai. Toate cele cinci partide ale tricolorilor din China vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tricolorii vor juca în Divizia I/B, după ce România a retrogradat la finalul turneului de anul trecut găzduit la Sf. Gheorghe, în Divizia I/A. Acum, echipa României speră la o revenire în al doilea eșalon al hocheiului mondial.

Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

România va avea cinci adversare la ediţia din acest an. Tricolorii debutează miercuri, de la ora 11:00, împotriva Olandei. O zi mai târziu, de la ora 14:30, va avea loc meciul contra Chinei.

După o zi de pauză, România va reveni pe gheaţă sâmbătă, 2 mai, de la ora 07:30, atunci când va avea loc duelul contra Spaniei. Tot de la 07:30, dar duminică, tricolorii vor întâlni Estonia, urmând să încheie turneul marţi dimineaţă, de la aceeaşi oră, atunci când vor juca cu Coreea de Sud.

