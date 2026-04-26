Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 14:19

Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B! Meciurile tricolorilor de la Shenzhen sunt LIVE în AntenaPLAY

Naţionala de hochei pe gheaţă a României, la Shenzen / Facebook FRHG

România va participa la Campionatul Mondial Divizia I/B de la Shenzhen în perioada 29 aprilie – 5 mai. Toate cele cinci partide ale tricolorilor din China vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tricolorii vor juca în Divizia I/B, după ce România a retrogradat la finalul turneului de anul trecut găzduit la Sf. Gheorghe, în Divizia I/A. Acum, echipa României speră la o revenire în al doilea eșalon al hocheiului mondial.

Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

România va avea cinci adversare la ediţia din acest an. Tricolorii debutează miercuri, de la ora 11:00, împotriva Olandei. O zi mai târziu, de la ora 14:30, va avea loc meciul contra Chinei.

După o zi de pauză, România va reveni pe gheaţă sâmbătă, 2 mai, de la ora 07:30, atunci când va avea loc duelul contra Spaniei. Tot de la 07:30, dar duminică, tricolorii vor întâlni Estonia, urmând să încheie turneul marţi dimineaţă, de la aceeaşi oră, atunci când vor juca cu Coreea de Sud.

  • Olanda – România – 29 aprilie, ora 11:00
  • România – China – 30 aprilie, ora 14:30
  • România – Spania – 2 mai, ora 07:30
  • Estonia – România – 3 mai, ora 07:30
  • România – Coreea de Sud – 5 mai, ora 07:30

La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.

Tricolorii au ajuns deja la Shenzhen. După un cantonament de câteva zile la Miercurea Ciuc, jucătorii României au efectuat şi primul antrenament în China.

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
    Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).
