Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS - Antena Sport

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anulat marţi excluderea totală a schiorilor ruşi şi bieloruși din competiţiile internaţionale, deschizând calea pentru participarea lor sub drapel neutru la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina din 2026, ce vor avea loc între 6 şi 22 februarie, informează AFP.

Dacă “îndeplinesc criteriile” stabilite de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) pentru a obţine statutul neutru, sportivii din cele două ţări “ar trebui să aibă voie să participe la probele de calificare” ale Federaţiei internaţionale de schi (FIS) pentru următoarele Jocuri de iarnă, a explicat TAS într-un comunicat.

TAS a întors decizia luată de Federația Internațională de Ski și Snowboard

Această decizie, luată de urgenţă a doua zi după o audiere cu uşile închise, era aşteptată, deoarece TAS a argumentat în acelaşi mod la sfârşitul lunii octombrie pentru sănierii ruşi, în timp ce federaţia internaţională de profil dorea ca aceştia să fie în continuare interzişi complet. Însă domeniul său de aplicare este cu atât mai important cu cât FIS supervizează discipline (schi alpin, schi de fond şi schi acrobatic, snowboarding) ce reprezintă mai mult de jumătate din podiumurile de la Jocurile Olimpice de iarnă, Rusia fiind din punct de vedere istoric dominantă în probele de schi fond.

Sesizată cu două cereri separate, una din partea autorităţilor şi a 12 schiori şi para-schiori ruşi, cealaltă din partea federaţiei şi a cinci schiori bieloruși , TAS a reamintit că “statutul FIS protejează indivizii împotriva discriminării şi impune ca FIS să fie neutră din punct de vedere politic“. Prin urmare, cea mai înaltă instanţă din lumea sportului a considerat că FIS i-a exclus pe schiorii din cele două ţări “din cauza naţionalităţii lor, indiferent dacă” aceştia îndeplineau “criteriile de eligibilitate pentru sportivii individuali neutri“.