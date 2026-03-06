Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu - Antena Sport

A avut loc o răsturnare de situaţia în cazul lui Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a fost reclamat la Comisie de Disciplină de FRF şi CCA, după discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.
“Merită bătut şi călcat în picioare”, a transmis Dani Coman despre arbitrul care le-a anulat, în mod inexplicabil, un gol celor de la FC Argeş în duelul pierdut cu Petrolul, scor 1-2. Şi Kyros Vassaras a transmis că Radu Petrescu a comis o eroare majoră şi golul ar fi trebuit validat.
Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA
Dani Coman a fost la sediul LPF, din proprie iniţiativă, în urmă cu aproximativ două săptămâni, după scandalul din meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Preşedintele piteştenilor a primit o amendă de 4000 de lei, la momentul respectiv, pentru discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.
Cu toate acestea, Dani Coman nu a scăpat şi a fost reclamat de CCA şi FRF la Comisia de Disciplină, cazul urmând să fie judecat pe 11 martie, notează gsp.ro.
Datele au fost publicate pe site-ul Federaţiei, unde este menţionat faptul că s-au efectuat două sesizări la adresa lui Dani Coman, una din partea FRF, alta din partea CCA.
Dani Coman va ajunge din nou la Comisie pentru declaraţiile făcute la adresa lui Radu Petrescu. Amenda primită deja, de 4000 de lei, a fost doar pentru abaterile menţionate de arbitru şi de observatorul de joc în raportul încheiat după înfrângerea suferită de FC Argeş cu Petrolul.
Ca urmare a scandalului din meciul Petrolul – FC Argeş 2-1, Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape şi nu va mai arbitra niciun meci până la finalul sezonului.
Ce a spus Dani Coman despre arbitrul Radu Petrescu
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei.
“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră! Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar?
Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia? Jucăm fotbal prin compensare? Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alţii”, a declarat Dani Coman, la digisport.ro.
