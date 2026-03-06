Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu

Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 12:28

Comentarii
Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu

Dani Coman / SPORT PICTURES

A avut loc o răsturnare de situaţia în cazul lui Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a fost reclamat la Comisie de Disciplină de FRF şi CCA, după discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Merită bătut şi călcat în picioare”, a transmis Dani Coman despre arbitrul care le-a anulat, în mod inexplicabil, un gol celor de la FC Argeş în duelul pierdut cu Petrolul, scor 1-2. Şi Kyros Vassaras a transmis că Radu Petrescu a comis o eroare majoră şi golul ar fi trebuit validat.

Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA

Dani Coman a fost la sediul LPF, din proprie iniţiativă, în urmă cu aproximativ două săptămâni, după scandalul din meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Preşedintele piteştenilor a primit o amendă de 4000 de lei, la momentul respectiv, pentru discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.

Cu toate acestea, Dani Coman nu a scăpat şi a fost reclamat de CCA şi FRF la Comisia de Disciplină, cazul urmând să fie judecat pe 11 martie, notează gsp.ro.

Datele au fost publicate pe site-ul Federaţiei, unde este menţionat faptul că s-au efectuat două sesizări la adresa lui Dani Coman, una din partea FRF, alta din partea CCA.

Reclamă
Reclamă

Dani Coman va ajunge din nou la Comisie pentru declaraţiile făcute la adresa lui Radu Petrescu. Amenda primită deja, de 4000 de lei, a fost doar pentru abaterile menţionate de arbitru şi de observatorul de joc în raportul încheiat după înfrângerea suferită de FC Argeş cu Petrolul.

Ca urmare a scandalului din meciul Petrolul – FC Argeş 2-1, Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape şi nu va mai arbitra niciun meci până la finalul sezonului.

Ce a spus Dani Coman despre arbitrul Radu Petrescu

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, “lupii galbeni” au marcat golul victoriei.

Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la BrașovȘi-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
Reclamă

“Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, că-şi bat joc de munca noastră! Îşi bat joc de noi! Ce să le zic eu băieţilor ăstora în vestiar?

Trebuie să îl suspende pe viaţă. Pot distruge un club din cauza idioţeniilor lor. Ce a fost la faza aia? Jucăm fotbal prin compensare? Să se uite vreo 20 de etape la televizor când arbitrează alţii”, a declarat Dani Coman, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Observator
Va fi mai cald decât normalul perioadei, cu maxime și de 17 grade. Prognoza meteo pentru 9 martie-6 aprilie
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
Fanatik.ro
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
13:33
Elias Charalambous, anunţ despre plecarea de la FCSB: “Uşa e deschisă. Nu vreau niciun ban”
13:14
Fabio Capello a analizat duelul dintre Cristi Chivu şi Max Allegri, înainte de Milan – Inter
12:23
EXCLUSIV“Până la ultima picătură de energie!” Leonard Doroftei, mesaj pentru tricolori, înainte de barajul Turcia – România
12:05
Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism
12:04
VIDEOCharles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: “Impresionant”
11:56
“Cum comentaţi `Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie`”? Răspunsul dat de preşedintele FRF
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 2 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”