Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA după scandalul uriaş cu Radu Petrescu - Antena Sport

A avut loc o răsturnare de situaţia în cazul lui Dani Coman. Preşedintele de la FC Argeş a fost reclamat la Comisie de Disciplină de FRF şi CCA, după discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.

“Merită bătut şi călcat în picioare”, a transmis Dani Coman despre arbitrul care le-a anulat, în mod inexplicabil, un gol celor de la FC Argeş în duelul pierdut cu Petrolul, scor 1-2. Şi Kyros Vassaras a transmis că Radu Petrescu a comis o eroare majoră şi golul ar fi trebuit validat.

Răsturnare de situaţie: Dani Coman, reclamat de FRF şi CCA

Dani Coman a fost la sediul LPF, din proprie iniţiativă, în urmă cu aproximativ două săptămâni, după scandalul din meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Preşedintele piteştenilor a primit o amendă de 4000 de lei, la momentul respectiv, pentru discursul dur avut la adresa lui Radu Petrescu.

Cu toate acestea, Dani Coman nu a scăpat şi a fost reclamat de CCA şi FRF la Comisia de Disciplină, cazul urmând să fie judecat pe 11 martie, notează gsp.ro.

Datele au fost publicate pe site-ul Federaţiei, unde este menţionat faptul că s-au efectuat două sesizări la adresa lui Dani Coman, una din partea FRF, alta din partea CCA.