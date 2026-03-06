Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism - Antena Sport

Sportivul Matei Petre, legitimat la CS Dinamo, a câştigat titlul de campion european în proba Individual, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan.
Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism
“După medalia de argint câştigată zilele trecute în proba de Sprint, Matei continuă seria rezultatelor extraordinare şi urcă astăzi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, confirmând forma excelentă şi valoarea sa la nivel european”, notează FR de Alpinism şi Escaladă pe Facebook.
“Un rezultat excepţional pentru schi-alpinismul românesc şi pentru noua generaţie de sportivi care reprezintă România la cel mai înalt nivel”.
- Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: “Încă muncesc din greu”
- Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor
- România – Slovacia 32-26. A doua victorie a tricolorelor în EHF Euro Cup!
- 8 ţări vor boicota ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice
- Performanţă uriaşă pentru România! Ana Maria Bărbosu e Gimnasta anului 2025