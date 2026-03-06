Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism - Antena Sport

Închide meniul
Ce performanţă! Matei Petre, aur la individual U18 pentru România, la schi-alpinism

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 12:05

Sportivul Matei Petre, legitimat la CS Dinamo, a câştigat titlul de campion european în proba Individual, categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism desfăşurate la Shahdag, Azerbaidjan.

“După medalia de argint câştigată zilele trecute în proba de Sprint, Matei continuă seria rezultatelor extraordinare şi urcă astăzi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, confirmând forma excelentă şi valoarea sa la nivel european”, notează FR de Alpinism şi Escaladă pe Facebook.

“Un rezultat excepţional pentru schi-alpinismul românesc şi pentru noua generaţie de sportivi care reprezintă România la cel mai înalt nivel”.

