Sidney Crosby revine la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă! Canada a făcut marele anunţ - Antena Sport

Sidney Crosby va reprezenta din nou Canada la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă. Căpitanul celor de la Pittsburgh Penguins revine în competiţia inter-ţări pentru prima oară după 10 ani, atunci când a cucerit medalia de aur alături de ţara sa.

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă va avea loc în perioada 9-25 mai, LIVE în AntenaPLAY. Ediţia din acest an care adună cele mai bune 16 ţări din lume va fi găzduită de Stockholm (Suedia) şi Herning (Danemarca).

Sidney Crosby va juca pentru Canada la Campionatul Mondial de hochei (9-25 mai, AntenaPLAY)

Chiar dacă ultima oară când a îmbrăcat tricoul Canadei a fost la turneul 4 Nations, câştigat de Canada în urma victoriei din finala cu Statele Unite, Crosby revine la Campionatul Mondial pentru prima oară din 2015. Tot atunci, canadienii şi-au trecut în cont aurul. În total, ei au 24 de titluri mondiale.

În ceea ce îl priveşte pe Sidney Crosby, el are două medalii olimpice alături de Canada. De asemenea, mai are în palmares şi victoria de la World Cup of Hockey, din 2016, dar şi un titlu mondial la juniori, în 2005. El este singurul jucător din istorie care cucereşte Cupa Stanley, medalia de aur la Jocurile Olimpice şi titlul mondial din postura de jucător.

ROSTER UPDATE | Sidney Crosby has been added to 🇨🇦’s National Men’s Team for #MensWorlds.

MISE À JOUR | Sidney Crosby s’ajoute à l’équipe nationale masculine du 🇨🇦 pour le #MondialMasculin. pic.twitter.com/U4oIXRXNe4

— Hockey Canada (@HockeyCanada) May 4, 2025