Surpriză uriaşă la Mondial: Judd Trump e OUT! L-a bătut Hossein Vafaei, în decisiv. Ştim sferturile de finală

Dan Roșu Publicat: 28 aprilie 2026, 7:54

Judd Trump şi Hossein Vafaei, la Crucible - Profimedia Images

După partida senzaţională dintre Ronnie O`Sullivan şi John Higgins (12-13), Campionatul Mondial a adus şi o surpriză de proporţii: Judd Trump a fost eliminat în optimi de Hossein Vafaei, tot în joc decisiv.

Nimic nu anunţa poate surpriza, dacă ţinem cont că cel care domină clasamentul mondial avea 9-7, înainte de sesiunea decisivă cu “Prinţul Persiei”, începută chiar cu un frame adjudecat.

Judd Trump, OUT de la Mondialul de snooker

Au urmat patru jocuri consecutive pentru Vafaei, dar campionul mondial din 2019 părea că va trece primul linia de finish, fiind mult mai experimentat şi ajungând la 12-11. A urmat însă primul break de peste 100 de puncte al lui Hossein din meci. Iar Vafaei a închis apoi partida cu un break de 91 de puncte.

La final, Judd Trump l-a felicitat cu mult fair-play pe adversarul său care ajunge astfel pentru prima oară în sferturile de la Crucible.

Adversar îi va fi alt jucător care e în premieră atât de sus la Mondial, Wu Yize. Chinezul a produs o altă mare surpriză după ce l-a eliminat pe Mark Selby, 13-11. Suntem astfel siguri că vom avea un semifinalist în premieră la Sheffield.

Tabloul sferturilor de finală de la Mondialul de snooker

  • Shaun Murphy – Zhao Xintong
  • Mark Allen – Barry Hawkins
  • John Higgins – Neil Robertson
  • Wu Yize – Hossein Vafaei
