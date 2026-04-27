Ronnie O’Sullivan, eliminat dramatic de la Campionatul Mondial! “Racheta” ratează şansa recordului absolut

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 18:19

Ronnie O'Sullivan, la Campionatul Mondial de snooker / Getty Images

Ronnie O’Sullivan (50 de ani) a fost eliminat de John Higgins (50 de ani) de la Campionatul Mondial de snooker. Scoţianul s-a impus cu 13-12, în frame-ul decisiv.

Ronnie O’Sullivan a ratat astfel şansa recordului absolut de Campionate mondiale cucerite. El şi Stephen Hendry au ambii 7 titluri mondiale, împărţind prima poziţie în ierarhia all time.

Update: După Ronnie O’Sullivan, Mark Selby a fost şi el eliminat de la Campionatul Mondial! “Bufonul din Leicester”, învins cu 13-11 de chinezul Wu Yize.

John Higgins, care l-a învins dramatic pe Ronnie O’Sullivan, a câştigat Campionatul mondial de 4 ori, în 1998, 2007, 2009 şi 2011.

Ronnie O’Sullivan a avut un avans uriaş în disputa cu John Higgins în duelul pentru sferturile de finală. L-a condus, la începutul disputei, cu 8-3 pe scoţian. Higgins a revenit formidabil şi, la începutul ultimei sesiuni, scorul era doar 9-7 în favoarea lui O’Sullivan.

Higgins s-a impus în ultima sesiune şi a obţinut “biletul” către sferturile de finală. În ultimele frame-uri s-a mers cap la cap. A fost 9-9, 10-9 pentru Higgins, 10-10, 11-10 pentru O’Sullivan, 11-11, apoi Higgins a preluat conducerea cu 12-11, englezul a câştigat frame-ul cu numărul 24, dar avea, în cele din urmă, să se recunoască învins în decisiv.

Higgins l-a egalat la 2 pe Ronnie O’Sullivan la meciurile directe dintre cei doi disputate la Campionatul Mondial.

Ronnie O’Sullivan se află pe primul loc în clasamentul jucătorilor de snooker cu cele mai multe câştiguri all time. A depăşit 15 milioane de lire sterline din premiile din snooker (aproximativ 17.5 milioane de euro).

Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutatReacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre posibilitatea de a lucra cu MM Stoica și Gigi Becali la FCSB: „Cred că am ajuns la o experiență deosebită!”
FC Argeș – Universitatea Craiova, LIVE TEXT (ora 20.30). Otenii vor să se desprindă în fruntea clasamentului. Echipele
Ioan Andone i-a făcut praf pe toată lumea de la Rapid: “Toţi sunt de vină! E haos”. Nici conducerea nu a scăpat
Florin Tănase, declaraţie surprinzătoare, în condiţiile în care contractul lui cu FCSB expiră în vară!
LPF a publicat programul etapei a 8-a din Liga 1. Când se va juca CFR Cluj – Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni”
Un nou scandal la Madrid! Elena Rybakina a răbufnit: “Sistemul este greşit, asta nu e o glumă”
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta 6 Întâlnire de gradul III pentru viitorul FCSB-ului! Becali vrea să-l convingă luni pe noul antrenor
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor