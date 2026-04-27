Ronnie O’Sullivan, eliminat dramatic de la Campionatul Mondial! “Racheta” ratează şansa recordului absolut

Ronnie O’Sullivan (50 de ani) a fost eliminat de John Higgins (50 de ani) de la Campionatul Mondial de snooker. Scoţianul s-a impus cu 13-12, în frame-ul decisiv.

Ronnie O’Sullivan a ratat astfel şansa recordului absolut de Campionate mondiale cucerite. El şi Stephen Hendry au ambii 7 titluri mondiale, împărţind prima poziţie în ierarhia all time.

Ronnie O’Sullivan, eliminat de la Campionatul Mondial! John Higgins l-a învins în frame-ul decisiv, cu 13-12

Update: După Ronnie O’Sullivan, Mark Selby a fost şi el eliminat de la Campionatul Mondial! “Bufonul din Leicester”, învins cu 13-11 de chinezul Wu Yize.

John Higgins, care l-a învins dramatic pe Ronnie O’Sullivan, a câştigat Campionatul mondial de 4 ori, în 1998, 2007, 2009 şi 2011.

Ronnie O’Sullivan a avut un avans uriaş în disputa cu John Higgins în duelul pentru sferturile de finală. L-a condus, la începutul disputei, cu 8-3 pe scoţian. Higgins a revenit formidabil şi, la începutul ultimei sesiuni, scorul era doar 9-7 în favoarea lui O’Sullivan.