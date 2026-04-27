Ronnie O’Sullivan, eliminat dramatic de la Campionatul Mondial! “Racheta” ratează şansa recordului absolut

Ronnie O’Sullivan (50 de ani) a fost eliminat de John Higgins (50 de ani) de la Campionatul Mondial de snooker. Scoţianul s-a impus cu 13-12, în frame-ul decisiv.
Ronnie O’Sullivan a ratat astfel şansa recordului absolut de Campionate mondiale cucerite. El şi Stephen Hendry au ambii 7 titluri mondiale, împărţind prima poziţie în ierarhia all time.
Ronnie O'Sullivan, eliminat de la Campionatul Mondial! John Higgins l-a învins în frame-ul decisiv, cu 13-12
Update: După Ronnie O’Sullivan, Mark Selby a fost şi el eliminat de la Campionatul Mondial! “Bufonul din Leicester”, învins cu 13-11 de chinezul Wu Yize.
John Higgins, care l-a învins dramatic pe Ronnie O’Sullivan, a câştigat Campionatul mondial de 4 ori, în 1998, 2007, 2009 şi 2011.
Ronnie O’Sullivan a avut un avans uriaş în disputa cu John Higgins în duelul pentru sferturile de finală. L-a condus, la începutul disputei, cu 8-3 pe scoţian. Higgins a revenit formidabil şi, la începutul ultimei sesiuni, scorul era doar 9-7 în favoarea lui O’Sullivan.
Higgins s-a impus în ultima sesiune şi a obţinut “biletul” către sferturile de finală. În ultimele frame-uri s-a mers cap la cap. A fost 9-9, 10-9 pentru Higgins, 10-10, 11-10 pentru O’Sullivan, 11-11, apoi Higgins a preluat conducerea cu 12-11, englezul a câştigat frame-ul cu numărul 24, dar avea, în cele din urmă, să se recunoască învins în decisiv.
Higgins l-a egalat la 2 pe Ronnie O’Sullivan la meciurile directe dintre cei doi disputate la Campionatul Mondial.
Ronnie O’Sullivan se află pe primul loc în clasamentul jucătorilor de snooker cu cele mai multe câştiguri all time. A depăşit 15 milioane de lire sterline din premiile din snooker (aproximativ 17.5 milioane de euro).
- Ronnie O’Sullivan răspunde la acuzații: „E singurul motiv pentru care m-am mutat în Dubai”
- Shaun Murphy a izbucnit după un moment incredibil la Crucible: „Nu poți să faci asta” Ce i-a zis un fan
- Mark Williams “loveşte” din nou: “Dacă voi câştiga campionatul mondial, alerg dezbrăcat pe autostradă”
- Ştim tabloul principal de la Campionatul Mondial! Posibil duel Ronnie O’Sullivan – John Higgins, în turul 2
- Cine îl poate opri pe Zhao Xintong? Chinezul a intrat în istorie după ce l-a “spulberat” şi pe Judd Trump