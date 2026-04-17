Dan Roșu Publicat: 17 aprilie 2026, 15:54

Mark Williams loveşte din nou: Dacă voi câştiga campionatul mondial, alerg dezbrăcat pe autostradă

Mark Williams, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mark Williams a făcut un nou pariu nebun, înaintea Campionatului Mondial, ce se va desfăşura la Crucible, în perioada 18 aprilie – 4 mai. Triplu campion mondial, galezul e cunoscut pentru nebunia făcută în 2018.

Atunci, într-un interviu acordat înaintea competiţiei de la Sheffield, cel poreclit “The Welsh Potting Machine” promitea că dacă va deveni campion, va veni dezbrăcat la conferinţa de presă. Şi Mark a fost om de cuvânt, fiind ajutat atunci doar de un prosop.

Încă un pariu nebun al lui Mark Williams

După alţi opt ani, Mark Williams, cel care poate deveni cel mai în vărstă campion mondial în acest sezon, a făcut un alt pariu neobişnuit mai ales în lumea snookerului.

“Voi alerga dezbrăcat pe autostrada Londra – Cardiff. Aş face orice să îmi trec în palmares un al 4-lea titlu la Crucible, dar sunt conştient că anii au trecut şi e din ce în ce mai puţin probabil să devin campion mondial”, a spus cel care a mai cucerit trofeul în 2000, 2003 şi 2018.

Galezul de 51 de ani născut lângă Ebbw Vale a fost aproape să devină cvadruplu campion în 2025, atunci când nu a avut însă şanse în finala cu Zhao Xingtong (12-18).

Tabloul principal de la Campionatul Mondial

  • (1) Zhao Xintong vs Liam Highfield
  • (16) Ding Junhui vs David Gilbert
  • (9) Xiao Guodong vs Zhou Yuelong
  • (8) Shaun Murphy vs Fan Zhengyi
  • (5) John Higgins vs Ali Carter
  • (12) Ronnie O’Sullivan vs He Guoqiang
  • (13) Chris Wakelin vs Liam Pullen
  • (4) Neil Robertson vs Pang Junxu
  • (3) Kyren Wilson vs Stan Moody
  • (14) Mark Allen vs Zhang Anda
  • (11) Barry Hawkins vs Matthew Stevens
  • (6) Mark Williams vs Antoni Kowalski
  • (7) Mark Selby vs Jak Jones
  • (10) Wu Yize vs Lei Peifan
  • (15) Si Jiahui vs Hossein Vafaei
  • (2) Judd Trump vs Gary Wilson
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Loading ... Loading ...
Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
18:11

Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”
18:10

Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
18:00

LIVE VIDEOAl-Ahli – Johor DT 0-1. Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
17:39

Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
17:35

„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi
17:23

Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 3 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 4 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 5 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 6 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”