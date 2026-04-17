Mark Williams “loveşte” din nou: “Dacă voi câştiga campionatul mondial, alerg dezbrăcat pe autostradă”

Mark Williams a făcut un nou pariu nebun, înaintea Campionatului Mondial, ce se va desfăşura la Crucible, în perioada 18 aprilie – 4 mai. Triplu campion mondial, galezul e cunoscut pentru nebunia făcută în 2018.

Atunci, într-un interviu acordat înaintea competiţiei de la Sheffield, cel poreclit “The Welsh Potting Machine” promitea că dacă va deveni campion, va veni dezbrăcat la conferinţa de presă. Şi Mark a fost om de cuvânt, fiind ajutat atunci doar de un prosop.

Încă un pariu nebun al lui Mark Williams

După alţi opt ani, Mark Williams, cel care poate deveni cel mai în vărstă campion mondial în acest sezon, a făcut un alt pariu neobişnuit mai ales în lumea snookerului.

“Voi alerga dezbrăcat pe autostrada Londra – Cardiff. Aş face orice să îmi trec în palmares un al 4-lea titlu la Crucible, dar sunt conştient că anii au trecut şi e din ce în ce mai puţin probabil să devin campion mondial”, a spus cel care a mai cucerit trofeul în 2000, 2003 şi 2018.

Galezul de 51 de ani născut lângă Ebbw Vale a fost aproape să devină cvadruplu campion în 2025, atunci când nu a avut însă şanse în finala cu Zhao Xingtong (12-18).