Home | Alte sporturi | Snooker | Ronnie O’Sullivan răspunde la acuzații: „E singurul motiv pentru care m-am mutat în Dubai”

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 22:06

Comentarii
Ronnie OSullivan răspunde la acuzații: E singurul motiv pentru care m-am mutat în Dubai”

Ronnie O'Sullivan s-a calificat în optimi la Crucible și în 2026 / Getty Images

Ronnie O’Sullivan insistă că nu s-a mutat în Dubai din motive fiscale. Jucătorul de snooker ajuns la 50 de ani s-a mutat de vara trecută în Orientul Mijlociu alături de soția sa, Laila Rouass, cu care s-a căsătorit în luna iunie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronnie a jucat foarte puțin snooker în Marea Britanie de la acel moment până la actualul turneu care are loc la Sheffield, în celebrul teatru Crucible.

Ronnie O’Sullivan, o viață la masa de snooker

Jurnaliștii l-au întrebat direct pe Ronnie O’Sullivan dacă s-a mutat în Dubai pentru a scăpa de taxe:

„Nu m-am mutat din alt motiv decât că mă simt bine acolo unde trăiesc. Îmi place în Dubai, îmi place și în Irlanda. Nu am plecat din vreun motiv anume. Vin și plec când vreau. Acum le consider casele mele, așa că fac naveta între ele și, bineînțeles, mai ajung și în China, Hong Kong. În timpul turneului nu o să zbor nicăieri, rămân aici” a spus Ronnie O’Sullivan, citat de Daily Mail.

„Racheta” încearcă să câștige al 8-lea titlu la Crucible și îl va întâlni în optimi pe marele său rival, John Higgins.

Reclamă
Reclamă

„La snooker ești pe cont propriu. Mi-aș fi dorit să fiu fotbalist sau să joc în NFL, unde poți să-i spui antrenorului că ai nevoie de o lună liberă. Sau să-l rogi să nu te bage împotriva unuia cu care nu vrei să joci. La mine, toată cariera a fost simplă: trebuie să fii acolo la ora respectivă și să joci cu cine îți pică. Și am jucat cu cei mai buni din generații diferite. Unii luptători își aleg adversarii. Eu am jucat mereu cu toată lumea. De asta spun că m-am îndepărtat de box. Unii au drum ușor, alții trebuie să o ia pe calea grea. Îi respect pe cei care aleg drumul greu pentru că știi că se bat cu cei mai buni. Și cam așa a fost și cariera mea. A trebuit să merg pe varianta dificilă, dacă vrei. Și nu mai vreau prea mulți ani de genul ăsta” a mai spus O’Sullivan.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
0:08 24 apr.

0:04 24 apr.

23:51

23:44

23:43

23:36

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
