Genialul Ronnie O’Sullivan scrie istorie. A reușit cel mai mare break din toate timpurile

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 9:58

Ronnie O'Sullivan, în timpul unui meci oficial / Getty Images

Ronnie O’Sullivan a mai bătut un record inimaginabil. Deja jucătorul cu cele mai multe break-uri maxime, 17, și cel mai rapid break maxim, 5 minute și 8 secunde, Ronnie își trece în palmares și cel mai mare break din istorie: 153 de puncte!

Ronnie, break de 153 de puncte

La meciul din sferturile de la World Open contra lui Ryan Day, Ronnie a profitat de un fault făcut de Day. După faulturi de 16 puncte, Ronnie a avut un free ball pe care l-a jucat cu bila neagră.

Au urmat alte 14 bile roși și 13 negre înainte să joace de două ori bilă roz după ce a ratat ieșirea la penultima bilă roșie. Apoi a închis masa și a terminat cu 169 de puncte, din care 153 în break.

Break-ul maxim din snooker este de 147 de puncte, însă în cazul unui free ball, un jucător poate teoretic să facă un break de 155 de puncte. Recordul într-un meci oficial era de 148 de puncte, realizat în 2004 de Jamie Burnett la UK Championship.

