Ştim tabloul principal de la Campionatul Mondial! Posibil duel Ronnie O’Sullivan – John Higgins, în turul 2

Joi s-a tras la sorţi tabloul principal al Campionatului Mondial de snooker, ce se va desfăşura în perioada 18 aprilie – 4 mai, la celebrul Crucible din Sheffield.

Zhao Xingtong, campionul din 2025, se va duela în prima rundă cu debutantul Liam Hughfield, jucătorul de pe locul 90 mondial care a avut nevoie de patru tururi preliminare pentru a ajunge pe tabloul principal.

Ronnie O’Sullivan îl va întâlni în primul tur pe He Guoqiang, iar dacă va trece mai departe, septuplul campion mondial s-ar putea duela cu John Higgins, marele său rival. Asta dacă “Vrăjitorul din Wishaw” îl va învinge în prima rundă pe “Căpitanul” Ali Carter.

Mark Selby se poate considera ghinionistul tragerii la sorţi: îl va întâlni pe Jak Jones, finalistul din 2024, care a trecut de “Judgement Day” de Luca Brecel, cu 10-5.

Tabloul principal al Campionatului Mondial de snooker