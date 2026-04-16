Ştim tabloul principal de la Campionatul Mondial! Posibil duel Ronnie O’Sullivan – John Higgins, în turul 2

Joi s-a tras la sorţi tabloul principal al Campionatului Mondial de snooker, ce se va desfăşura în perioada 18 aprilie – 4 mai, la celebrul Crucible din Sheffield.
Zhao Xingtong, campionul din 2025, se va duela în prima rundă cu debutantul Liam Hughfield, jucătorul de pe locul 90 mondial care a avut nevoie de patru tururi preliminare pentru a ajunge pe tabloul principal.
Ronnie O’Sullivan îl va întâlni în primul tur pe He Guoqiang, iar dacă va trece mai departe, septuplul campion mondial s-ar putea duela cu John Higgins, marele său rival. Asta dacă “Vrăjitorul din Wishaw” îl va învinge în prima rundă pe “Căpitanul” Ali Carter.
Mark Selby se poate considera ghinionistul tragerii la sorţi: îl va întâlni pe Jak Jones, finalistul din 2024, care a trecut de “Judgement Day” de Luca Brecel, cu 10-5.
Tabloul principal al Campionatului Mondial de snooker
- (1) Zhao Xintong vs Liam Highfield
- (16) Ding Junhui vs David Gilbert
- (9) Xiao Guodong vs Zhou Yuelong
- (8) Shaun Murphy vs Fan Zhengyi
- (5) John Higgins vs Ali Carter
- (12) Ronnie O’Sullivan vs He Guoqiang
- (13) Chris Wakelin vs Liam Pullen
- (4) Neil Robertson vs Pang Junxu
- (3) Kyren Wilson vs Stan Moody
- (14) Mark Allen vs Zhang Anda
- (11) Barry Hawkins vs Matthew Stevens
- (6) Mark Williams vs Antoni Kowalski
- (7) Mark Selby vs Jak Jones
- (10) Wu Yize vs Lei Peifan
- (15) Si Jiahui vs Hossein Vafaei
- (2) Judd Trump vs Gary Wilson
- Cine îl poate opri pe Zhao Xintong? Chinezul a intrat în istorie după ce l-a “spulberat” şi pe Judd Trump
- „Am ajuns să fiu homeless” Liderul mondial din snooker, la pământ din cauza războiului
- Thepchaiya Un-Nooh a reuşit break-ul maxim şi l-a învins pe Ronnie O`Sullivan într-o finală nebună la World Open
- Ronnie O’Sullivan, după ce a scris istorie cu un break de 153: “Am vrut să fiu primul”
- Genialul Ronnie O’Sullivan scrie istorie. A reușit cel mai mare break din toate timpurile