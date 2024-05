SUA - Slovacia 4-5 şi Norvegia - Finlanda 1-4 au fost în AntenaPLAY! Elveţia - Cehia 2-1 (d.l.d.d) şi Germania - Suedia 1-6 - Antena Sport

SUA – Slovacia 4-5 şi Norvegia – Finlanda 1-4 au fost în AntenaPLAY! Elveţia – Cehia 2-1 (d.l.d.d) şi Germania – Suedia 1-6

Final Elveţia – Cehia 2-1 (după loviturile de departajare). Elveţia a ajuns pe primul loc, cu 8 puncte, în grupa A.

Final Germania – Suedia 1-6! Suedezii au ajuns la trei victorii din trei meciuri, în timp ce Germania a rămas cu o singură victorie.

3/3 Min. 11:08: Germania – Suedia 1-6! Isac Lundestrom şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor.

3/3 Min. 07:38: Germania – Suedia 1-5! Pfoederl a redus din diferenţă.

2/3 Min. 15:57: Elveţia – Cehia 1-1! Stransky a restabilit egalitatea.

2/3 Min. 09:22: Germania – Suedia 0-5: Andre Burakovsky, starul lui Seattle Kraken, a marcat şi el. 2/3 Min. 04:31: Germania – Suedia 0-4! Carl Grundstrom, jucătorul lui Los Angeles King, a majorat diferenţa. 1/3 Min. 19:57: Germania – Suedia 0-3! Victor Olofsson de la Buffalo Sabres a marcat cu 3 secunde înainte de final. 1/3 Min. 14:52: Germania – Suedia 0-2! Marcus Pettersson, alt jucător suedez care evoluează la Pittsburgh Penguins, a înscris în meciul de la Ostrava. 1/3 Min. 13:36: Elveţia – Cehia 1-0! Kevin Fiala, jucătorul celor de la Los Angeles Kings, a deschis scorul, în urma unui powerplay al elveţienilor. 1/3 Min. 02:54: Germania – Suedia 0-1! Erik Karlsson, vedeta lui Pittsburgh Penguins, a deschis scorul. OT Min. 03:56: SUA – Slovacia 4-5! Kelemen a adus victoria Slovaciei în overtime. Americanii rămân cu o singură victorie, după primele trei meciuri, dar primesc un punct pentru că au dus meciul în prelungiri. Reclamă

Finalul celor 60 de minute! SUA – Slovacia 4-4! Partida de la Ostrava merge în prelungiri.

Final Norvegia – Finlanda 1-4! Finlandezii au obţinut a doua victorie la Campionatul Mondial de hochei.

3/3 Min. 16:38: SUA – Slovacia 4-4! Americanii au restabilit egalitatea. Luke Hughes, starul lui New Jersey Devils, a înscris.

3/3 Min. 13:56: SUA – Slovacia 3-4! Brady Tkachuk, căpitanul Statelor Unite, i-a adus pe americani la un singur gol în spatele slovacilor. Starul lui Ottawa Senators a marcat un gol superb, după o acţiune de pus în ramă.

3/3 Min. 04:32: SUA – Slovacia 2-4! Shane Pinto a redus din diferenţă, după o pasă de excepţie a lui Farabee.

2/3 Min. 18:47: Norvegia – Finlanda 1-4! După ce au scăpat fără gol primit în inferioritate numerică, pucul a ajuns în zona neutră, acolo unde se afla Krogdahl, care tocmai şi-a ispăşit cele două minute pentru întârzierea jocului. Fundaşul de 25 de ani a scăpat singur cu portarul şi l-a învins pe Sateri.

2/3 Min. 10:59: Norvegia – Finalnda 0-4! Kapanen a reuşit şi el dubla, după o greşeală uriaşă a portarului norvegian.

2/3 Min. 00:27: Norvegia – Finlanda 0-3! Hyry a marcat al doilea gol în debutul reprizei secunde.

2/3 Min. 08:47: SUA – Slovacia 1-4! Koch a înscris şi el şi Slovacia are un avans de patru goluri. După acest gol, Alex Nedeljkovic, portarul lui Pittsburgh Penguins, a fost schimbat cu tânărul de 19 ani Trey Augustine, de la Michigan State Spartans.

2/3 Min. 07:03: SUA – Slovacia 1-3! Nemec a restabilit diferenţa de două goluri.

2/3 Min. 04:48: SUA – Slovacia 1-2! Americanii au redus din diferenţă prin Boldy.

1/3 Min. 17:56: Norvegia – Finlanda 0-2! Hyry a majorat diferenţa, după ce a deviat perfect un şut.

1/3 Min. 11:26: SUA – Slovacia 0-2! Hudacek a majorat diferenţa, iar slovacii care nu au mai prins bilete la meci sunt în delir.

1/3 Min. 06:49: Norvegia – Finlanda 0-1! Finlandezii au profitat de powerplay şi au deschis scorul prin Kapanen.

1/3 Min. 03:17: SUA – Slovacia 0-1! Kelemen a deschis scorul.

Min. 1: Au început meciurile SUA – Slovacia şi Norvegia – Finlanda.

Statele Unite ale Americii şi Slovacia au debutat cu stângul la turneul din Cehia, dar şi-au luat în meciul cu numărul doi. După înfrângerea cu Suedia, americanii au învins categoric Germania. De partea cealaltă, Slovacia a pierdut meciul cu Germania, reuşind să se impună în faţa Kazahstanului, în meciul al doilea.

De la aceeaşi oră va avea loc meciul dintre Norvegia şi Finlanda. Norvegienii au deja două înfrângeri la acest turneu, după meciurile Elveţia şi Cehia. De partea cealaltă, Finlanda a pierdut primul meci, cu Cehia, la loviturile de departajare, după care s-a impus în duelul cu Marea Britanie.

De la ora 21:20 vor avea loc alte două partide. Cehia, ţara gazdă, va juca împotriva Elveţiei. Spre deosebire de cehi, elveţienii au două victorii în timp regulamentar, cu Norvegia şi Austria. De la aceeaşi oră, Germania şi Suedia se vor întâlni la Ostrava. Suedezii au câştigat duelurile cu SUA şi Polonia, în timp ce Germania a învins Slovacia şi a pierdut cu SUA.

