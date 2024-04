Suma uriaşă cu care se poate vinde şorţul pe care Muhammad Ali l-a purtat în meciul colosal cu Joe Frazier - Antena Sport

Reclamă

Suma uriaşă cu care se poate vinde şorţul pe care Muhammad Ali l-a purtat în meciul colosal cu Joe Frazier

Licitaţia are loc la filiala Sotheby’s din New York până vineri, 12 aprilie. „Thrilla in Manila”, care a avut loc în octombrie 1975, este unul dintre meciurile de referinţă din istoria boxului.

Frazier, supranumit „Smokin’ Joe„, câştigase prima întâlnire dintre cei doi cu patru ani mai devreme, devenind primul om care l-a învins pe Ali când şi-a apărat cu succes titlul mondial la categoria grea prin decizie unanimă la New York.

Ali a câştigat o revanşă controversată, fără titlu, în 1974, deschizând calea pentru o luptă anul următor, când şi-a recâştigat coroana mondială învingându-l pe George Foreman într-un alt meci emblematic, „Rumble in the Jungle” din Zair (în prezent RD Congo).

Reclamă

Şi cea de-a treia întâlnire a fost, de asemenea, în favoarea lui Ali, după 14 runde epuizante. Meciurile sunt considerate de mulţi drept cea mai mare trilogie din istoria boxului.

Pe lângă faptul că este semnat de Ali, şortul Everlast este inscripţionat şi de către omul său de la colţul ringului, Drew „Bundini” Brown, care a murit în 1988 – a fost vândut cu doar 1.000 de dolari (800 de lire sterline) la licitaţia organizată după moartea acestuia.

Ali, una dintre figurile legendare ale sportului, a murit în iunie 2016, la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit de Parkinson o mare parte din viaţa sa de după box. Frazier a încetat din viaţă în 2011, la vârsta de 67 de ani.

Reclamă 4 / 0/3

Cine va câştiga meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa a 3-a din play-off? FCSB Va fi egal Universitatea Craiova Vezi rezultatele Loading ... Loading ...