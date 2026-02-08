Super Bowl LX | New England Patriots şi Seattle Seahawks luptă pentru trofeu! Bad Bunny, show la pauză - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Publicat: 8 februarie 2026, 9:20

Super Bowl LX | New England Patriots şi Seattle Seahawks luptă pentru trofeu! Bad Bunny, show la pauză

Super Bowl LX

Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică (luni dimineaţa în România, de la 01:30).

New England Patriots va înfrunta Seattle Seahawks în Super Bowl LX. Este o revanşă a Super Bowl din 2015, pe care New England a câştigat-o cu 28-24 la University of Phoenix Stadium, cucerind al patrulea titlu.

Super Bowl LX | New England Patriots vs Seattle Seahawks

Seahawks vor încerca să se răzbune după o aşteptare de 11 ani şi sunt consideraţi favoriţi siguri pentru a câştiga al doilea trofeu Vince Lombardi. Dacă vor reuşi, ar fi primul lor titlu din 2014, după ce au învins Denver Broncos cu 43-8 la MetLife Stadium.

Super Bowl este programat să aibă loc duminică, începând cu ora 15:30, ora locală, în Santa Clara, California (23:30 GMT – luni dimineaţa, ora -01.30 în România).

Unde va avea loc Super Bowl LX

Evenimentul va avea loc la Levi’s Stadium, stadionul echipei San Francisco 49ers. Stadionul are o capacitate de 68.500 de spectatori.

Este doar a doua oară când Super Bowl se desfăşoară la Levi’s. Singura altă ocazie a fost în 2016, când Denver Broncos s-a impus cu 24-10 în faţa echipei Carolina Panthers.

Echipa Seattle Seahawks este favorită pentru a câştiga al doilea titlu.

Conform cotelor de pariuri, Seahawks sunt favoriţi cu 4,5 puncte în revanşa din Super Bowl 49 împotriva New England Patriots.

Cine va cânta în spectacolul din pauza Super Bowl

Dar nu este vorba doar despre fotbal, deoarece spectacolul din pauza Super Bowl este, de asemenea, o atracţie captivantă.

Spectacolul din pauza din 2025 al lui Kendrick Lamar a atras 133,5 milioane de telespectatori, ceea ce a stabilit, de asemenea, un record, eclipsând audienţa de 123,4 milioane a lui Usher din 2024.

Spectacolul din pauză, care durează aproximativ 15 minute, va fi susţinut de superstarul puertorican Bad Bunny.

Bad Bunny, pe numele său Benito Antonio Martínez Ocasio, a câştigat şase premii Grammy, 17 premii Latin Grammy, 16 premii Billboard Music Awards şi 54 premii Billboard Latin Music Awards, printre altele.

Artistul latin de reggaeton va intra în istorie, deoarece va cânta exclusiv în limba spaniolă, ceea ce este o premieră pentru Super Bowl.

Donald Trump va participa la Super Bowl?

Deşi a participat anul trecut, fiind primul preşedinte american în funcţie care a făcut acest lucru, Donald Trump nu va fi prezent la evenimentul din acest an.

El a declarat anterior că alegerea artiştilor care vor cânta înaintea meciului şi în pauză, trupa americană de rock Green Day şi Bad Bunny, a fost un factor decisiv în decizia sa de a nu veni.

„Sunt împotriva lor. Cred că este o alegere groaznică. Tot ce fac este să semene ură”, a declarat Trump pentru The New York Post.

Green Day se opune de mult timp lui Trump, mergând până la a schimba versurile uneia dintre cele mai populare melodii ale lor pentru a-şi demonstra nemulţumirea faţă de administraţie.

La cea de-a 68-a ediţie a premiilor Grammy, care a avut loc la Los Angeles în weekendul trecut, Bad Bunny s-a pronunţat împotriva recentelor raiduri ale Serviciului de Imigrare şi Vamă al Statelor Unite (ICE) după ce a câştigat premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană.

„Înainte de a-i mulţumi lui Dumnezeu, voi spune ICE out. Nu suntem sălbatici, nu suntem animale, nu suntem extratereştri. Suntem oameni şi suntem americani”, a spus el în discursul său de acceptare a premiului.

Cât costă biletele la Super Bowl?

Preţul mediu pentru cele mai ieftine bilete pe StubHub este de aproximativ 6.652 de dolari, după aplicarea taxelor, dar poate creşte până la 63.099 de dolari.

Conform site-ului oficial Ticketmaster, preţurile medii de revânzare ale biletelor pentru Super Bowl variază între 4.000 şi 6.000 de dolari înainte de taxe.

Care este numele trofeului Super Bowl?

Trofeul Vince Lombardi este acordat în fiecare an câştigătorului Super Bowl.

Acesta a fost numit după antrenorul Vince Lombardi, membru al Hall of Fame, care a condus echipa Green Bay Packers la cinci campionate NFL în timpul mandatului său, inclusiv trei consecutive.

