Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei

Alex Masgras Publicat: 10 aprilie 2026, 17:23

Mircea Lucescu - FRF

Salut! Acestea sunt cele mai importante ştiri ale zilei la Antena Sport Update

1. Adio, Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Fostul selecționer a fost condus pe ultimul drum de nume mari ale fotbalului românesc.

2. Discursul lui Răzvan

Răzvan Lucescu a ținut un discurs emoționant la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Sper să fie mulțumit de ceea ce am realizat”, a spus fiul lui “Il Luce”.

3. Turcii, prezenți la funeralii

Pe AS.ro vezi ce a declarat vicepreședintele lui Galatasaray la înmormântarea lui Mircea Lucescu. La funeralii au fost prezente delegaţii din Turcia şi Grecia.

4. Latura umană a lui Chivu

“Să fiu eu însumi”. Asta a fost principala provocare a lui Cristi Chivu în primul sezon la Inter. Antrenorul român a făcut tot posibilul pentru a-și păstra latura umană pe banca nerazzurrilor.

5. Kovacs, inamicul nr. 1

Presa catalană nu a trecut peste prestația lui Istvan Kovacs din Barcelona – Atletico: “Acest român arogant e protejat de UEFA”, a răbufnit un jurnalist spaniol.

