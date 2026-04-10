Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei

1. Adio, Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. Fostul selecționer a fost condus pe ultimul drum de nume mari ale fotbalului românesc.
2. Discursul lui Răzvan
Răzvan Lucescu a ținut un discurs emoționant la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Sper să fie mulțumit de ceea ce am realizat”, a spus fiul lui “Il Luce”.
3. Turcii, prezenți la funeralii
Pe AS.ro vezi ce a declarat vicepreședintele lui Galatasaray la înmormântarea lui Mircea Lucescu. La funeralii au fost prezente delegaţii din Turcia şi Grecia.
4. Latura umană a lui Chivu
“Să fiu eu însumi”. Asta a fost principala provocare a lui Cristi Chivu în primul sezon la Inter. Antrenorul român a făcut tot posibilul pentru a-și păstra latura umană pe banca nerazzurrilor.
5. Kovacs, inamicul nr. 1
Presa catalană nu a trecut peste prestația lui Istvan Kovacs din Barcelona – Atletico: “Acest român arogant e protejat de UEFA”, a răbufnit un jurnalist spaniol.
