Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: "Sper să-și recapete sănătatea" - Antena Sport

Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă selecţionerul României și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj.

„Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială.

Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. Este un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase. Sper să-și recapete sănătatea. Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie.

Vom fi în măsură să facem tot posibilul în fiecare situație. Ne vom gândi la adversar, dar în primul rând trebuie să ne gândim la noi înșine. Ne vom pregăti pentru meci în cel mai bun mod posibil.

Vrem să facem tot posibilul și să ne îndreptăm încrezători spre obiectivul nostru”, a declarat Vincenzo Montella, citat de sabah.com.tr.