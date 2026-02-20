Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: "Sper să-și recapete sănătatea" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea”

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: “Sper să-și recapete sănătatea”

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 17:33

Comentarii
Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, mesaj pentru Mircea Lucescu: Sper să-și recapete sănătatea

Selecționerul Turciei, Vicenzo Montella, a aflat despre problemele de sănătate cu care se confruntă selecţionerul României și a ținut să-i transmită acestuia un mesaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Vreau să-i transmit cele mai bune urări lui Mircea Lucescu. Sper să-și recapete sănătatea. Avem o relație foarte specială.

Este un antrenor pe care îl iubesc și îl respect foarte mult. Este un antrenor care a lăsat aici amintiri frumoase. Sper să-și recapete sănătatea. Vom juca împotriva unei echipe talentate. Trebuie să fim 100% pregătiți până în martie.

Vom fi în măsură să facem tot posibilul în fiecare situație. Ne vom gândi la adversar, dar în primul rând trebuie să ne gândim la noi înșine. Ne vom pregăti pentru meci în cel mai bun mod posibil.

Vrem să facem tot posibilul și să ne îndreptăm încrezători spre obiectivul nostru”, a declarat Vincenzo Montella, citat de sabah.com.tr.

Reclamă
Reclamă

Mircea Lucescu va sta pe bacă cu Turcia

Mircea Lucescu a terminat investigaţiile din Belgia, acolo unde a ajuns din cauza problemelor de sănătate cu care s-a luptat în ultima perioadă, care au dus la dubiile legate de prezenţa selecţionerului de 80 de ani pe banca României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie. Din informaţiile obţinute de Antena Sport, veştile pot fi considerate bune! Dacă iniţial, şansele ca Lucescu să fie pe bancă la Istanbul erau reduse, acum putem spera! Starea de sănătate, care e sensibilă, îi va putea permite să rămână în funcţia de selecţioner pentru play-off, decizia fiind însă la Il Luce. Din informaţiile noastre, Lucescu îşi doreşte mult acest lucru.

Lucescu va reveni în România vineri seară şi Federaţia Română de Fotbal va face anunţul oficial legat de starea selecţionerului în următoarele zile, după discuţia finală dintre cele două părţi.

Reacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează RomâniaReacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Observator
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
19:31
Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty”
19:21
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”
19:05
Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului
18:56
Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final
18:43
FotoDan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului
18:33
Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%”
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!