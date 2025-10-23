AEK - Aberdeen 3-0 şi Şahtior - Legia 0-1. Răzvan Marin, titular. Radu şi Răzvan Lucescu, meciuri în Europa League - Antena Sport

AEK: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Penrice – Eliasson, Pineda, Mantalos, Koita – Răzvan Marin – Pierrot

Aberdeen: Mitov – Devlin, Knoester, Milne – Keskinen, Shinnie, S. Armstrong, Jensen – Karlsson, Lazetic, Aouchiche

Șahtior: Fesyun – Konolya, Ghram, Matviienko, Azarovi – Gomes – Shved, Bondarenko, Isaque, Eguinaldo – Meirelles

Legia: Tobiasz – Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Reca – Urbanski, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Rajovic, Krasniqi

Edi Iordănescu are mare nevoie de victorie. Fostul selecţioner al României a dezvăluit că a avut o discuţie cu conducerea Legiei pentru a pleca de la formaţia poloneză. Conducerea Legiei speră ca Edi Iordănescu să redreseze situaţia.

În prima etapă din Conference League, Legia a pierdut acasă cu Samsunspor, cu 1-0.

PAOK, deşi e lider în campionatul Greciei, nu stă deloc bine în Europa League. După două etape, PAOK are numai un punct în grupa principală.