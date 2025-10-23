AEK - Aberdeen 3-0 şi Şahtior - Legia 0-1. Răzvan Marin, titular. Radu şi Răzvan Lucescu, meciuri în Europa League - Antena Sport

Închide meniul
AEK – Aberdeen 3-0 şi Şahtior – Legia 0-1. Răzvan Marin, titular. Radu şi Răzvan Lucescu, meciuri în Europa League

Publicat: 23 octombrie 2025, 19:45

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Meciurile AEK – Aberdeen şi Şahtior – Legia Varşovia sunt în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport, de la ora 19:45.

De la ora 22:00, Ionuţ Radu apără în Celta Vigo – Nice, în Europa League. Răzvan Lucescu are meci în deplasare cu Lille, tot în Europa League.

AEK – Aberdeen 3-0 şi Şahtior – Legia 0-1

Min. 24: AEK – Aberdeen 3-0! Niclas Eliasson a înscris şi el

Min. 18: AEK – Aberdeen 2-0! Koita a realizat “dubla”

Min. 16: Şahtior – Legia 0-1! Rafal Augustyniak a deschis scorul pentru formaţia antrenată de Edi Iordănescu

Min. 11: AEK – Aberdeen 1-0! Aboubakary Koita a deschis scorul

Min. 1: Au început meciurile!

Echipele de start:

AEK: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Penrice – Eliasson, Pineda, Mantalos, Koita – Răzvan Marin – Pierrot

Aberdeen: Mitov – Devlin, Knoester, Milne – Keskinen, Shinnie, S. Armstrong, Jensen – Karlsson, Lazetic, Aouchiche

Șahtior: Fesyun – Konolya, Ghram, Matviienko, Azarovi – Gomes – Shved, Bondarenko, Isaque, Eguinaldo – Meirelles

Legia: Tobiasz – Wszolek, Piatkowski, Kapuadi, Reca – Urbanski, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Rajovic, Krasniqi

Edi Iordănescu are mare nevoie de victorie. Fostul selecţioner al României a dezvăluit că a avut o discuţie cu conducerea Legiei pentru a pleca de la formaţia poloneză. Conducerea Legiei speră ca Edi Iordănescu să redreseze situaţia.

În prima etapă din Conference League, Legia a pierdut acasă cu Samsunspor, cu 1-0.

PAOK, deşi e lider în campionatul Greciei, nu stă deloc bine în Europa League. După două etape, PAOK are numai un punct în grupa principală.

