Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită

Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 21:21

Comentarii
Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită

Răzvan Marin, în timpul unui meci al lui AEK Atena / Profimedia

Răzvan Marin a reușit să înscrie pentru AEK Atena în partida din cupele europene a grecilor, în duelul cu Aberdeen. Mijlocașul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 55, în urma unei faze în care a avut și noroc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marin a ajuns astfel la trei reușite pentru trupa din capitala Greciei, după unul în campionat și altul în preliminariile pentru cupele europene.

Marin, gol marcat pe recuperare

Update 21:39: Pentru prestația sa din meciul cu Aberdeen, Răzvan Marin a fost notat cu 7,9 de către cei de la flashscore.com, în timp ce sofascore.com i-a oferit nota 7,7.

Cei care administrează paginile oficiale ale lui AEK Atena au relatat cum a reușit Marin să marcheze golul 4 pentru formația sa în duelul cu Aberdeen. La scorul de 3-0 pentru AEK în duelul din Grecia, Marin a profitat de o minge trimisă în bară de un coechipier și a împins balonul în poartă.

Piero plasează mingea, balonul lovește bara, iar pe recuperare Marin pune mingea în plasă pentru 4-0 cu un șut din mișcare“, au scris cei de la AEK pe rețelele sociale.

Reclamă
Reclamă

În acest moment, într-un clasament live, AEK e pe locul 10 în grupa Conference League, cu trei puncte.

Cum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din RahovaCum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din Rahova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
23:42
LIVE SCORERăzvan Lucescu e martor la o nebunie de meci. S-au marcat 7 goluri în Lille – PAOK
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
23:19
Reacţia lui Târnovanu după FCSB – Bologna 1-2: “Prefer să iau 6 goluri şi să câştigăm”! Mesajul pentru fani
23:09
Florin Tănase, mesaj indirect pentru Gigi Becali după eșecul cu Bologna: “Când nu joci cu aceeași echipă..”
Vezi toate știrile
1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: “Ne facem de râs” 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene