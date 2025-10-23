Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Gol cu noroc pentru mijlocașul român. Nota primită - Antena Sport

Răzvan Marin a reușit să înscrie pentru AEK Atena în partida din cupele europene a grecilor, în duelul cu Aberdeen. Mijlocașul român și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 55, în urma unei faze în care a avut și noroc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marin a ajuns astfel la trei reușite pentru trupa din capitala Greciei, după unul în campionat și altul în preliminariile pentru cupele europene.

Marin, gol marcat pe recuperare

Update 21:39: Pentru prestația sa din meciul cu Aberdeen, Răzvan Marin a fost notat cu 7,9 de către cei de la flashscore.com, în timp ce sofascore.com i-a oferit nota 7,7.

Cei care administrează paginile oficiale ale lui AEK Atena au relatat cum a reușit Marin să marcheze golul 4 pentru formația sa în duelul cu Aberdeen. La scorul de 3-0 pentru AEK în duelul din Grecia, Marin a profitat de o minge trimisă în bară de un coechipier și a împins balonul în poartă.

“Piero plasează mingea, balonul lovește bara, iar pe recuperare Marin pune mingea în plasă pentru 4-0 cu un șut din mișcare“, au scris cei de la AEK pe rețelele sociale.