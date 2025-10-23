Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America - Antena Sport

Fetele din naţionala României visează cu ochii deschişi la Mondial. Ele speră să îşi ia energia şi inspiraţia pentru calificare de la naţionala mare.

Fetele din naţionala mare le ţin pumnii băieţilor să meargă în America, apoi vor să joace şi ele la Mondialul din Brazilia.

“Dacă noi nu credem, cine ar trebui să o facă?”, a spus Teodora Meluţă pentru AntenaSport.

Reporter: Care e cel mai mare vis pe care îl ai acum cu naţionala României?

Ana Maria Stanciu: Să joc la Mondial!