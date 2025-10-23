Închide meniul
Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America
Fetele din naţionala României le ţin pumnii tricolorilor să se califice la Campionatul Mondial din America

Publicat: 23 octombrie 2025, 21:07

Fetele din naţionala României visează cu ochii deschişi la Mondial. Ele speră să îşi ia energia şi inspiraţia pentru calificare de la naţionala mare.

Fetele din naţionala mare le ţin pumnii băieţilor să meargă în America, apoi vor să joace şi ele la Mondialul din Brazilia.

“Dacă noi nu credem, cine ar trebui să o facă?”, a spus Teodora Meluţă pentru AntenaSport.

Reporter: Care e cel mai mare vis pe care îl ai acum cu naţionala României?

Ana Maria Stanciu: Să joc la Mondial!

Jucătoarele lui Pedrazzini îşi iau energia pentru meciuri şi din mâncarea sănătoasă.

Reporter: Care e mâncarea ta preferată?

Adina Borodi: Plăcintele bunicii!

Teodora Meluţă: Salata de vinete!

Unele şi gătesc acasă.

Teodora Meluţă: Ştiu să fac şi ciorbă! Ştiu să fac şi sarmale! Asta cu femeia la cratiţă care ştie să facă de toate, da, ştiu să fac de toate (n.r: râde)

Reporter: Ce ştii să găteşti?

Ioana Bălăceanu: Clătite!

Jucătoarele României îi aşteaptă pe fani în tribună şi la amicalul cu Ucraina. Din dragoste pentru România, fetelor li se face pielea găină atunci când aud imnul.

Ioana Bălăceanu: Of! E o emoţie foarte mare, o mândrie că îmi cântă imnul şi sunt la echipa naţională

