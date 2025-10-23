Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: "Dă, bă, roșu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: “Dă, bă, roșu”

Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: “Dă, bă, roșu”

Publicat: 23 octombrie 2025, 21:56

Comentarii
Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: Dă, bă, roșu

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali a fost dezamăgit de mai mulți jucători după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la Bologna, scor 1-2, în etapa a treia a grupei principale Europa League. Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor nu l-a menajat nici pe arbitrul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă la căderea lui Daniel Bîrligea în careu, Becali nu a avut nimic de contestat, patronul roș-albaștrilor a fost extrem de nemulțumit de faza în care Darius Olaru s-a ales cu arcada spartă.

Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: “Dă, bă, roșu”

Mijlocașul FCSB-ului a fost faultat dur de Torbjorn Heggem, care l-a lovit pe Olaru și i-a spart arcada. Umplut de sânge, Olaru a continuat partida, dar asta după ce a primit îngrijiri medicale.

Arbitrul i-a acordat jucătorului de la Bologna doar cartonașul galben, lucru care l-a nemulțumit pe Gigi Becali, patronul FCSB-ului considerând că arbitrul ar fi trebuit să arate cartonașul roșu la faza respectivă:

“La Bîrligea îl împinge, după jumătate de intensitate îl împinge Bîrligea, e fotbal. Multe și multe. Vezi, capul spart, dă, bă, roșu. Nu pot să pun totul în contul arbitrilor, dar trebuie să câștigi în Europa, îți trebuie jucători valoroși”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
0:01 24 oct.
Universitatea Craiova – Noah 1-1. Oltenii, ținuți în șah pe ”Oblemenco”
0:01 24 oct.
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri
23:52
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 3 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene