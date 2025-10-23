Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: "Dă, bă, roșu" - Antena Sport

Gigi Becali a fost dezamăgit de mai mulți jucători după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la Bologna, scor 1-2, în etapa a treia a grupei principale Europa League. Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor nu l-a menajat nici pe arbitrul partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă la căderea lui Daniel Bîrligea în careu, Becali nu a avut nimic de contestat, patronul roș-albaștrilor a fost extrem de nemulțumit de faza în care Darius Olaru s-a ales cu arcada spartă.

Faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali în FCSB – Bologna 1-2: “Dă, bă, roșu”

Mijlocașul FCSB-ului a fost faultat dur de Torbjorn Heggem, care l-a lovit pe Olaru și i-a spart arcada. Umplut de sânge, Olaru a continuat partida, dar asta după ce a primit îngrijiri medicale.

Arbitrul i-a acordat jucătorului de la Bologna doar cartonașul galben, lucru care l-a nemulțumit pe Gigi Becali, patronul FCSB-ului considerând că arbitrul ar fi trebuit să arate cartonașul roșu la faza respectivă:

“La Bîrligea îl împinge, după jumătate de intensitate îl împinge Bîrligea, e fotbal. Multe și multe. Vezi, capul spart, dă, bă, roșu. Nu pot să pun totul în contul arbitrilor, dar trebuie să câștigi în Europa, îți trebuie jucători valoroși”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.