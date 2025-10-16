Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie - Antena Sport

Publicat: 16 octombrie 2025, 16:41

Gigi Becali / Profimedia

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 octombrie, de pe as.ro.

1. FCSB transferă din Portugalia

Gigi Becali vrea să aducă un fundaş din Portugalia, după accidentarea lui Mihai Popescu. “Se uită MM”, a anunţat patronul FCSB-ului.

2. Verdictul lui Pancu

Daniel Pancu e convins că Mircea Lucescu e dispus să uite scandalul cu Răzvan Marin, dacă mijlocaşul va fi în formă: “Contează doar ce faci pe teren”, a spus Pancu, pentru Antena Sport.

3. Favorita la titlu

Pe as.ro vezi cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. FC Botoşani e liderul surpriză, după 12 etape.

4. Chivu, comparat cu Mourinho

"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
Cristi Chivu a fost comparat cu Jose Mourinho de o vedetă de la Inter: “E foarte atent la detalii”, a spus veteranul Henrikh Mkhitaryan.

5. LeBron e accidentat

LeBron James va rata începutul de sezon din NBA din cauza unor probleme la spate. Primele meciuri ale sezonului se văd pe AntenaPLAY la finalul lunii octombrie.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1

1 Gigi Becali şi Marius Lăcătuş, dialog tensionat: “Am fost un prost că am crezut în tine! Îmi eşti dator” 2 “Mă aștept să fiu titular!” Răzvan Marin continuă disputa cu Mircea Lucescu 3 “Scandalosul atacant a publicat factura”. Ce s-a scris în Ucraina după ce Blănuță a donat bani către armată 4 Cristi Chivu l-a anunţat deja de plecare. Românul, prima măsură radicală la Inter 5 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 6 Zeljko Kopic n-a ținut cont de orgolii. Antrenorul a numit jucătorul din Liga 1 pe care l-ar transfera la Dinamo
