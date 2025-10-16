AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 16 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 16 octombrie, de pe as.ro.
1. FCSB transferă din Portugalia
Gigi Becali vrea să aducă un fundaş din Portugalia, după accidentarea lui Mihai Popescu. “Se uită MM”, a anunţat patronul FCSB-ului.
2. Verdictul lui Pancu
Daniel Pancu e convins că Mircea Lucescu e dispus să uite scandalul cu Răzvan Marin, dacă mijlocaşul va fi în formă: “Contează doar ce faci pe teren”, a spus Pancu, pentru Antena Sport.
3. Favorita la titlu
Pe as.ro vezi cine e favorita specialiştilor la câştigarea Ligii 1. FC Botoşani e liderul surpriză, după 12 etape.
4. Chivu, comparat cu Mourinho
Cristi Chivu a fost comparat cu Jose Mourinho de o vedetă de la Inter: “E foarte atent la detalii”, a spus veteranul Henrikh Mkhitaryan.
5. LeBron e accidentat
LeBron James va rata începutul de sezon din NBA din cauza unor probleme la spate. Primele meciuri ale sezonului se văd pe AntenaPLAY la finalul lunii octombrie.
