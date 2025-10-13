AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie sunt pe as.ro, de la toate informaţiile de după România – Austria 1-0, la victoria Soranei Cîrstea de la Osaka.

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie

1. Anunţul lui Il Luce

Mircea Lucescu a anunţat că va rămâne la naţională până la meciurile din play-off-ul pentru World Cup 2026. “Până atunci, trebuie să construiesc o echipă”, a spus Il Luce, după 1-0 cu Austria.

2. S-au supărat austriecii

Jucătorii Austriei nu au putut suporta eşecul cu România, de pe Arena Naţională şi au avut declaraţii acide. “Românii nici nu voiau să câștige”, a comentat vedeta Sabitzer.