AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie sunt pe as.ro, de la toate informaţiile de după România – Austria 1-0, la victoria Soranei Cîrstea de la Osaka.
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 octombrie
1. Anunţul lui Il Luce
Mircea Lucescu a anunţat că va rămâne la naţională până la meciurile din play-off-ul pentru World Cup 2026. “Până atunci, trebuie să construiesc o echipă”, a spus Il Luce, după 1-0 cu Austria.
2. S-au supărat austriecii
Jucătorii Austriei nu au putut suporta eşecul cu România, de pe Arena Naţională şi au avut declaraţii acide. “Românii nici nu voiau să câștige”, a comentat vedeta Sabitzer.
3. Înlocuitor pentru Popescu
De pe as.ro, vezi cine va juca la FCSB în locul lui Mihai Popescu. Fundaşul s-a accidentat dur cu Austria şi Becali a anunţat că nu va mai evolua în acest an.
4. Discursul lui Lucescu
Mircea Lucescu a avut un discurs de mare campion după România – Austria 1-0: “Ați jucat cu o inteligență extraordinară”, a spus selecţionerul, care a fost aplaudat la scenă deschisă.
5. Victorie pentru Cîrstea
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka. Pentru un loc în sferturi, Sorana se va duela cu Katie Boulter.
