AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, dar şi borna istorică atinsă de fostul jucător al Craiovei, Alexandru Mitriţă.

1. Gigi Becali, scandal uriaş

Gigi Becali a intrat într-un conflict uriaş cu Dan Şucu şi Mihai Rotru din cauza schimbării de regulament care i-a permis readucerea în lot a lui Malcom Edjouma.

2. Cristi Chivu renunţă la un jucător