AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 august - Antena Sport

Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 11 august

Publicat: 11 august 2025, 16:34

Gigi Becali / Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 6 august, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu, dar şi borna istorică atinsă de fostul jucător al Craiovei, Alexandru Mitriţă.

1. Gigi Becali, scandal uriaş

Gigi Becali a intrat într-un conflict uriaş cu Dan Şucu şi Mihai Rotru din cauza schimbării de regulament care i-a permis readucerea în lot a lui Malcom Edjouma.

2. Cristi Chivu renunţă la un jucător

Cristi Chivu îl cedează pe Sebastian Esposito, fotbalistul de 23 de ani care nu a reușit să își câștige un loc în lotul “nerazzurrilor”. Acesta va ajunge la Cagliari.

3. Alexandru Mitriţă, direct în istorie

Alexandru Mitriță are parte de un start de vis în China. La ultimul meci a dat un gol şi o pasă de gol, stabilind o bornă istorică. E doar al patrulea jucător al echipei care din 2012 încoace reușește să înscrie și să ofere un assist în meciuri consecutive.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
4. Greşeala lui Gigi Becali

Cristi Borcea i-a atras atenţia lui Gigi Becali. Cedarea lui Alexandru Musi la Dinamo, în schimbul lui Dennis Politic e marea eroare a verii pentru latifundiarul din Pipera.

5. Dan Şucu, tun financiar

Dan Şucu este aproape de a încasa 20 de milioane de euro pe belgianul Koni De Winter. Dorit de Inter Milano, jucătorul va ajunge la marea rivală a echipei lui Cristi Chivu, AC Milan.

