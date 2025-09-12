AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi toate detaliile legate de accidentarea suferită de Adrian Şut. Mijlocaşul campioanei ar putea ajunge chiar pe masa de operaţie.
AntenaSport Update 12 septembrie
1. Probleme la FCSB
Adrian Şut s-a accidentat la naţională şi va sta cel puţin două săptămâni departe de teren. Mihai Stoica a anunţat şi un scenariu sumbru: “Ar putea fi operat”, a spus oficialul campioanei.
2. Baiaram, dorit de foştii rivali
Universitatea Craiova a primit o ofertă uriaşă pentru Ştefan Baiaram. Başakşehir, echipa eliminată de olteni în Conference League, a oferit 4 milioane de euro pentru starul lui Mirel Rădoi.
3. Hagi îl voia OUT
Pe AS.ro vezi pe cine voia Gică Hagi plecat de la FRF, dacă ar fi preluat naţionala. “El era primul OUT”, a dezvăluit Prunea despre intenţiile “Regelui”.
4. Mazilu l-a impresionat
Zeljko Kopic s-a declarat impresionat de Adrian Mazilu, cel mai nou jucător al “câinilor”. E convins că tânărul mijlocaş se va impune la Dinamo: “E un jucător special”, a spus Kopic.
5. Mourinho, dorit în Premier League
Jose Mourinho ar putea reveni în Premier League, după patru ani. Recent dat afară de la Fenerbahce, “The Special One” e pe lista celor de la West Ham.
