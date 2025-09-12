AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de accidentarea suferită de Adrian Şut. Mijlocaşul campioanei ar putea ajunge chiar pe masa de operaţie.

AntenaSport Update 12 septembrie

1. Probleme la FCSB

Adrian Şut s-a accidentat la naţională şi va sta cel puţin două săptămâni departe de teren. Mihai Stoica a anunţat şi un scenariu sumbru: “Ar putea fi operat”, a spus oficialul campioanei.

2. Baiaram, dorit de foştii rivali