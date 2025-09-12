AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie

Publicat: 12 septembrie 2025, 16:40

Comentarii

Adrian Şut, accidentat în Cipru - România 2-2/ Sport Pictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 12 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de accidentarea suferită de Adrian Şut. Mijlocaşul campioanei ar putea ajunge chiar pe masa de operaţie.

AntenaSport Update 12 septembrie

1. Probleme la FCSB

Adrian Şut s-a accidentat la naţională şi va sta cel puţin două săptămâni departe de teren. Mihai Stoica a anunţat şi un scenariu sumbru: “Ar putea fi operat”, a spus oficialul campioanei.

2. Baiaram, dorit de foştii rivali

Universitatea Craiova a primit o ofertă uriaşă pentru Ştefan Baiaram. Başakşehir, echipa eliminată de olteni în Conference League, a oferit 4 milioane de euro pentru starul lui Mirel Rădoi.

3. Hagi îl voia OUT

Pe AS.ro vezi pe cine voia Gică Hagi plecat de la FRF, dacă ar fi preluat naţionala. “El era primul OUT”, a dezvăluit Prunea despre intenţiile “Regelui”.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
4. Mazilu l-a impresionat

Zeljko Kopic s-a declarat impresionat de Adrian Mazilu, cel mai nou jucător al “câinilor”. E convins că tânărul mijlocaş se va impune la Dinamo: “E un jucător special”, a spus Kopic.

5. Mourinho, dorit în Premier League

Jose Mourinho ar putea reveni în Premier League, după patru ani. Recent dat afară de la Fenerbahce, “The Special One” e pe lista celor de la West Ham.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Comentarii


1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: "Era primul OUT" 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă"
