AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie - Antena Sport

Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la decizia lui Gică Hagi de a merge pe stadion la Turcia – România, la interesul lui Panathinaikos pentru Ianis Hagi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie

1. Tricoul lui Hagi

Gică Hagi i-a anunţat pe turci că va fi pe stadion la meciul crucial al României: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei”, susţine “Regele”.

2. Problema lui Drăguş

Mircea Rednic a vorbit despre eliminarea lui Denis Drăguş din meciul cu Bosnia: “El e un tip mai dezordonat la nivelul capului”, a spus “Puriul”.