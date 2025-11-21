AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie

Publicat: 21 noiembrie 2025, 16:56

Gică Hagi şi Mircea Lucescu

Cele mai importante ştiri ale zilei de 21 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la decizia lui Gică Hagi de a merge pe stadion la Turcia – România, la interesul lui Panathinaikos pentru Ianis Hagi.

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 21 noiembrie

1. Tricoul lui Hagi

Gică Hagi i-a anunţat pe turci că va fi pe stadion la meciul crucial al României: “Voi avea un tricou făcut cu sigla României pe inimă și sigla Turciei”, susţine “Regele”.

2. Problema lui Drăguş

Mircea Rednic a vorbit despre eliminarea lui Denis Drăguş din meciul cu Bosnia: “El e un tip mai dezordonat la nivelul capului”, a spus “Puriul”.

3. Decizia turcilor

De pe as.ro, afli şi ce decizie importantă au luată turcii după tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026. Chiar selecţionerul Montella a făcut anunţul.

4. Ianis Hagi, dorit în Grecia

Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervinăArmand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
Presa din Grecia şi Turcia anunţă că Panathinaikos şi Rafa Benitez îl doresc pe Ianis Hagi. Grecii vor să plătească 3.5 milioane de euro pe căpitanul naţionalei.

5. Norris, cel mai rapid

Lando Norris a fost cel mai rapid pilot în a doua sesiune de antrenamente din cadrul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, de la 6 dimineaţa, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

