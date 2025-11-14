Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie - Antena Sport

Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Ajutor pentru România

România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială prin intermediul Nations League. Victoria Franței cu 4-0 contra Ucrainei i-a ajutat pe “tricolori” să fie 100% siguri de baraj.

2. A dat verdictul

Novak Martinovic crede că FCSB o poate învinge pe Steaua Roșie Belgrad în următoarea etapă de Europa League. “Dacă intră în meci bine au șanse mari”, a spus fostul jucător al roș-albaștrilor.