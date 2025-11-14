Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie - Antena Sport

Închide meniul
Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Ajutor pentru România

România s-a calificat matematic la barajul pentru Cupa Mondială prin intermediul Nations League. Victoria Franței cu 4-0 contra Ucrainei i-a ajutat pe “tricolori” să fie 100% siguri de baraj.

2. A dat verdictul

Novak Martinovic crede că FCSB o poate învinge pe Steaua Roșie Belgrad în următoarea etapă de Europa League. “Dacă intră în meci bine au șanse mari”, a spus fostul jucător al roș-albaștrilor.

3. Adversarele României

Pe as.ro vezi care sunt posibilele adversare ale României la barajul pentru Cupa Mondială, după ultimele rezultate din preliminarii. Tricolorii vor avea parte de un adversar mai accesibil dacă termină grupa pe locul 2.

4. Ronaldo, “roșu” de furie

Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"
Selecționerul Irlandei a dezvăluit discuția purtată cu Cristiano Ronaldo în meciul cu Portugalia. Starul lusitan a văzut cartonașul roșu pentru un gest golănesc. “M-a felicitat că am pus presiune pe arbitru”, a spus antrenorul.

5. Avertismentul lui Bellu

Octavian Bellu a vorbit despre scandalul apărut în gimnastica românească. Fostul antrenor crede că problema hărțuirii trebuie tratată cu “înțelepciune și cumpătare”.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

