AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie

Publicat: 20 noiembrie 2025, 17:10

Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie sunt pe as.ro. România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026, în timp ce argentinienii susţin că Messi putea evolua pentru Spania.

Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie

1. Ne-am aflat adversarele

România va întâlni Turcia în primul meci al barajului pentru World Cup 2026. Dacă trecem de turci, ne aşteaptă un duel în deplasare cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

2. Reacţia lui Lucescu

Mircea Lucescu a avut prima reacţie după ce a aflat că România va lupta cu Turcia pentru un loc la Mondial: “6 jucători turci i-am promovat eu”, a spus Il Luce.

3. Nu l-a vrut niciodată

Pe as.ro, vezi ce declaraţii a oferit Mihai Stoica despre Louis Munteanu, jucătorul pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB, în această perioadă.

4. Piţurcă nu mai revine

Victor Piţurcă nu vrea să mai revină în antrenorat. “Această meserie este foarte grea. Am renunţat la echipa naţională”, a spus fostul selecţioner.

5. Putea juca pentru Spania

Lionel Messi ar fi putut scrie istorie pentru Spania. “Actele erau deja întocmite pentru a evolua la naţionala U20”, a spus Jose Pekerman, fostul selecţioner al Argentinei.

