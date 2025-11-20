AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie sunt pe as.ro. România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026, în timp ce argentinienii susţin că Messi putea evolua pentru Spania.

1. Ne-am aflat adversarele

România va întâlni Turcia în primul meci al barajului pentru World Cup 2026. Dacă trecem de turci, ne aşteaptă un duel în deplasare cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

2. Reacţia lui Lucescu

Mircea Lucescu a avut prima reacţie după ce a aflat că România va lupta cu Turcia pentru un loc la Mondial: “6 jucători turci i-am promovat eu”, a spus Il Luce.