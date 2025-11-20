AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie sunt pe as.ro. România şi-a aflat adversarele de la barajul pentru World Cup 2026, în timp ce argentinienii susţin că Messi putea evolua pentru Spania.
Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
1. Ne-am aflat adversarele
România va întâlni Turcia în primul meci al barajului pentru World Cup 2026. Dacă trecem de turci, ne aşteaptă un duel în deplasare cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.
2. Reacţia lui Lucescu
Mircea Lucescu a avut prima reacţie după ce a aflat că România va lupta cu Turcia pentru un loc la Mondial: “6 jucători turci i-am promovat eu”, a spus Il Luce.
3. Nu l-a vrut niciodată
Pe as.ro, vezi ce declaraţii a oferit Mihai Stoica despre Louis Munteanu, jucătorul pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB, în această perioadă.
4. Piţurcă nu mai revine
Victor Piţurcă nu vrea să mai revină în antrenorat. “Această meserie este foarte grea. Am renunţat la echipa naţională”, a spus fostul selecţioner.
5. Putea juca pentru Spania
Lionel Messi ar fi putut scrie istorie pentru Spania. “Actele erau deja întocmite pentru a evolua la naţionala U20”, a spus Jose Pekerman, fostul selecţioner al Argentinei.
