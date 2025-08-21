AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august, de pe AS.ro. Pe AS.ro vezi toate detaliile legate de problemele roş-albaştrilor înaintea meciului cu Aberdeen, despre transferul lui Chivu şi dezvăluirile legate de Lewis Hamilton. 1. Emoţii înainte de Aberdeen - FCSB Gigi Becali a venit cu veşti proaste înainte de Aberdeen - FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu ştie dacă Radunovic va evolua în manşa tur din Scoţia: "Vedem ce se întâmplă", a spus patronul. Şi Ngezana şi Alhassan au emoţii. 2. Chivu sparge banca Cristi Chivu plănuieşte să facă două transferuri în secret la Inter. Gazzetta dello Sport a anunţat că antrenorul român vrea să aducă un mijlocaş şi un fundaş tânăr la echipă pentru 80 de milioane de euro. 3. Furia lui Mititelu Pe AS.ro vezi ce a declarat Adrian Mititelu după o nouă depunctare primită de FCU Craiova. Ajunşi în Liga 3, oltenii riscă să fie excluşi din toate competiţiile pe 3 septembrie. 4. Dezvăluiri despre Hamilton Italienii fac dezvăluiri despre venirea lui Hamilton la Ferrari: "90% din angajaţi nu au fost de acord cu decizia", a spus Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor. 5. Haos în Copa Sudamericana Meciul dintre Independiente şi Universidad de Chile a fost anulat din cauza violenţelor: "O altă noapte ruşinoasă pentru fotbalul din America de Sud", au scris jurnaliştii argentinieni.

1. Emoţii înainte de Aberdeen – FCSB

Gigi Becali a venit cu veşti proaste înainte de Aberdeen – FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu ştie dacă Radunovic va evolua în manşa tur din Scoţia: “Vedem ce se întâmplă”, a spus patronul. Şi Ngezana şi Alhassan au emoţii.

2. Chivu sparge banca