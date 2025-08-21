AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august

Publicat: 21 august 2025, 16:45 / Actualizat: 21 august 2025, 18:03

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august, de pe AS.ro. Pe AS.ro vezi toate detaliile legate de problemele roş-albaştrilor înaintea meciului cu Aberdeen, despre transferul lui Chivu şi dezvăluirile legate de Lewis Hamilton. 1. Emoţii înainte de Aberdeen - FCSB Gigi Becali a venit cu veşti proaste înainte de Aberdeen - FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu ştie dacă Radunovic va evolua în manşa tur din Scoţia: "Vedem ce se întâmplă", a spus patronul. Şi Ngezana şi Alhassan au emoţii. 2. Chivu sparge banca Cristi Chivu plănuieşte să facă două transferuri în secret la Inter. Gazzetta dello Sport a anunţat că antrenorul român vrea să aducă un mijlocaş şi un fundaş tânăr la echipă pentru 80 de milioane de euro. 3. Furia lui Mititelu Pe AS.ro vezi ce a declarat Adrian Mititelu după o nouă depunctare primită de FCU Craiova. Ajunşi în Liga 3, oltenii riscă să fie excluşi din toate competiţiile pe 3 septembrie. 4. Dezvăluiri despre Hamilton Italienii fac dezvăluiri despre venirea lui Hamilton la Ferrari: "90% din angajaţi nu au fost de acord cu decizia", a spus Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor. 5. Haos în Copa Sudamericana Meciul dintre Independiente şi Universidad de Chile a fost anulat din cauza violenţelor: "O altă noapte ruşinoasă pentru fotbalul din America de Sud", au scris jurnaliştii argentinieni.

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 21 august, de pe AS.ro.

Pe AS.ro vezi toate detaliile legate de problemele roş-albaştrilor înaintea meciului cu Aberdeen, despre transferul lui Chivu şi dezvăluirile legate de Lewis Hamilton.

1. Emoţii înainte de Aberdeen – FCSB

Gigi Becali a venit cu veşti proaste înainte de Aberdeen – FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu ştie dacă Radunovic va evolua în manşa tur din Scoţia: “Vedem ce se întâmplă”, a spus patronul. Şi Ngezana şi Alhassan au emoţii.

2. Chivu sparge banca

Cristi Chivu plănuieşte să facă două transferuri în secret la Inter. Gazzetta dello Sport a anunţat că antrenorul român vrea să aducă un mijlocaş şi un fundaş tânăr la echipă pentru 80 de milioane de euro.

3. Furia lui Mititelu

Pe AS.ro vezi ce a declarat Adrian Mititelu după o nouă depunctare primită de FCU Craiova. Ajunşi în Liga 3, oltenii riscă să fie excluşi din toate competiţiile pe 3 septembrie.

4. Dezvăluiri despre Hamilton

Italienii fac dezvăluiri despre venirea lui Hamilton la Ferrari: “90% din angajaţi nu au fost de acord cu decizia”, a spus Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor.

5. Haos în Copa Sudamericana

Meciul dintre Independiente şi Universidad de Chile a fost anulat din cauza violenţelor: “O altă noapte ruşinoasă pentru fotbalul din America de Sud”, au scris jurnaliştii argentinieni.

