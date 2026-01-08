Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka 3-6, 3-6. Sori se opreşte în optimile de la Brisbane - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka 3-6, 3-6. Sori se opreşte în optimile de la Brisbane

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 7:27

Sorana Cîrstea şi Aryna Sabalenka - Profimedia Images

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka, cu 3-6, 3-6, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane. Meciul a durat o oră şi 20 de minute şi a fost al treilea dintre cele două rivale.

După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care cele două au mers cap la cap până la 4-3 pentru Aryna. A urmat game-ul care a decis câştigătoarea.

Sorana a salvat trei mingi de break consecutiv, a avut şi ea ao minge de game, dar Sabalenka s-a impus până la urmă pe serviciul sportivei noastre şi a închis apoi meciul la 6-3, 6-3.

Aceasta a fost a treia întâlnire dintre Sabalenka şi Cîrstea, cele două împărțindu-și victoriile până acum. În 2023, Sori se impunea la Miami, iar Sabalenka îşi lua revanşa la Madrid.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.

