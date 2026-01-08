Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: "Este o jucătoare incredibilă" - Antena Sport

Aryba Sabalenka a oferit declaraţii măgulitoare la adresa Soranei Cîrstea, după ce a învins-o pe româncă în optimile de la Brisbane, cu 6-3, 6-3, în a treia întâlnire directă dintre cele două.

Aceasta a fost a treia întâlnire dintre Sabalenka şi Cîrstea, cele două împărțindu-și victoriile până acum. În 2023, Sori se impunea la Miami, iar Sabalenka îşi lua revanşa la Madrid.

Aryba Sabalenka, declaraţii tari despre Sorana Cîrstea

“Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea ei.

Sunt super fericită că am reușit să închei acest meci în seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu, pe a intra în acest meci și pe lucrurile pe care a trebuiut să le fac pentru a obține victoria”, a spus Sabalenka.

Aryna Sabalenka – Sorana Cîrstea 6-3, 6-3

După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care cele două au mers cap la cap până la 4-3 pentru Aryna. A urmat game-ul care a decis câştigătoarea.