Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: "Este o jucătoare incredibilă" - Antena Sport

Aryba Sabalenka a oferit declaraţii măgulitoare la adresa Soranei Cîrstea, după ce a învins-o pe româncă în optimile de la Brisbane, cu 6-3, 6-3, în a treia întâlnire directă dintre cele două.
Aceasta a fost a treia întâlnire dintre Sabalenka şi Cîrstea, cele două împărțindu-și victoriile până acum. În 2023, Sori se impunea la Miami, iar Sabalenka îşi lua revanşa la Madrid.
Aryba Sabalenka, declaraţii tari despre Sorana Cîrstea
“Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea ei.
Sunt super fericită că am reușit să închei acest meci în seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu, pe a intra în acest meci și pe lucrurile pe care a trebuiut să le fac pentru a obține victoria”, a spus Sabalenka.
Aryna Sabalenka – Sorana Cîrstea 6-3, 6-3
După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care cele două au mers cap la cap până la 4-3 pentru Aryna. A urmat game-ul care a decis câştigătoarea.
Sorana a salvat trei mingi de break consecutiv, a avut şi ea ao minge de game, dar Sabalenka s-a impus până la urmă pe serviciul sportivei noastre şi a închis apoi meciul la 6-3, 6-3.
Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.
- Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka 3-6, 3-6. Sori se opreşte în optimile de la Brisbane
- La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
- Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka
- “Aproape punctul secolului!” Lovitura ireală a lui Carreno Busta, în meciul cu Dimitrov. Ce a urmat
- Premii record la Australian Open. Cât vor primi învingătorii. 85.000 de euro pentru accederea pe tabloul principal