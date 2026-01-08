Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: "Este o jucătoare incredibilă" - Antena Sport

Închide meniul
Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: "Este o jucătoare incredibilă"

Home | Tenis | Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: “Este o jucătoare incredibilă”

Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: “Este o jucătoare incredibilă”

Dan Roșu Publicat: 8 ianuarie 2026, 7:42

Aryna Sabalenka, declaraţii uriaşe despre Sorana Cîrstea: Este o jucătoare incredibilă

Aryna Sabalenka - Profimedia Images

Aryba Sabalenka a oferit declaraţii măgulitoare la adresa Soranei Cîrstea, după ce a învins-o pe româncă în optimile de la Brisbane, cu 6-3, 6-3, în a treia întâlnire directă dintre cele două.

Aceasta a fost a treia întâlnire dintre Sabalenka şi Cîrstea, cele două împărțindu-și victoriile până acum. În 2023, Sori se impunea la Miami, iar Sabalenka îşi lua revanşa la Madrid.

Aryba Sabalenka, declaraţii tari despre Sorana Cîrstea

“Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea ei.

Sunt super fericită că am reușit să închei acest meci în seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu, pe a intra în acest meci și pe lucrurile pe care a trebuiut să le fac pentru a obține victoria”, a spus Sabalenka.

Aryna Sabalenka – Sorana Cîrstea 6-3, 6-3

După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care cele două au mers cap la cap până la 4-3 pentru Aryna. A urmat game-ul care a decis câştigătoarea.

Sorana a salvat trei mingi de break consecutiv, a avut şi ea ao minge de game, dar Sabalenka s-a impus până la urmă pe serviciul sportivei noastre şi a închis apoi meciul la 6-3, 6-3.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Coduri portocaliu şi galben de viscol în mai bine de jumătate de ţară, inclusiv Bucureşti. Minime de -15°C
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane 6 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB
