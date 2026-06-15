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A marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, dar nu s-a bucurat. Motivul din spatele deciziei sale

Viviana Moraru Publicat: 15 iunie 2026, 7:52

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A marcat o dublă în Suedia – Tunisia 5-1, dar nu s-a bucurat. Motivul din spatele deciziei sale

Yasin Ayari a marcat în Suedia - Tunisia 5-1/ Profimedia

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Yasin Ayari (22 de ani) a marcat o “dublă” de vis în duelul câştigat de Suedia cu Tunisia, scor 5-1. Nordicii au dat recital în duelul din prima etapă a Grupei F, de la Campionatul Mondial, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Yasin Ayari, mijlocaşul celor de la Brighton, a deschis scorul în minutul şapte al partidei disputate pe Estadio BBVA, la Monterrey, în Mexic.

Yasin Ayari a marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, la Campionatul Mondial

Yasin Ayari a prins un şut de zile mari, în debutul partidei cu Tunisia. Mijlocaşul a profitat şi de o ieşire greşită a portarului africanilor şi a punctat spectaculos.

Ayari a închis tabela în minutul 90+6. Din pasa lui Lucas Bergvall, tânărul mijlocaş a punctat şi de această dată superb, din marginea careului. Portarul Abdelmouhib Chamakh nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei sale.

După primul gol, Yasin Ayari nu s-a bucurat. El a ridicat mâinile, în timp ce coechipierii îl îmbrăţişau, şi ulterior s-a aşezat în genunchi, pe teren. Mijlocaşul nu a vrut să sărbătorească reuşita, deoarece tatăl său este tunisian.

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Ayari, născut în Suedia, a luat în calcul să reprezinte ţara natală a tatălui său. Cu toate acestea, el a fost încurajat chiar de tată să joace pentru Suedia, ţară în care s-a format ca fotbalist.

Celelalte goluri ale Suediei au fost marcate de Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59) şi Mattias Svanberg (84). Pentru Tunisia a marcat Omar Rekik, în minutul 43.

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Cupa Mondială, Grupa F, program complet

  • Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
  • 14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia 2-2.
  • 15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia 5-1.
  • 20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • 25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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