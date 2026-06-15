A marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, dar nu s-a bucurat. Motivul din spatele deciziei sale

Yasin Ayari (22 de ani) a marcat o “dublă” de vis în duelul câştigat de Suedia cu Tunisia, scor 5-1. Nordicii au dat recital în duelul din prima etapă a Grupei F, de la Campionatul Mondial, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Yasin Ayari, mijlocaşul celor de la Brighton, a deschis scorul în minutul şapte al partidei disputate pe Estadio BBVA, la Monterrey, în Mexic.
Yasin Ayari a marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, la Campionatul Mondial
Yasin Ayari a prins un şut de zile mari, în debutul partidei cu Tunisia. Mijlocaşul a profitat şi de o ieşire greşită a portarului africanilor şi a punctat spectaculos.
Ayari a închis tabela în minutul 90+6. Din pasa lui Lucas Bergvall, tânărul mijlocaş a punctat şi de această dată superb, din marginea careului. Portarul Abdelmouhib Chamakh nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei sale.
După primul gol, Yasin Ayari nu s-a bucurat. El a ridicat mâinile, în timp ce coechipierii îl îmbrăţişau, şi ulterior s-a aşezat în genunchi, pe teren. Mijlocaşul nu a vrut să sărbătorească reuşita, deoarece tatăl său este tunisian.
Yasin Ayari scores for Sweden against Tunisia. His father Azzouz is Tunisian, yet encouraged his son to represent Sweden.
Ayari initially wanted to pick Tunisia when they asked him to switch allegiance in 2021, but his father insisted on Sweden because the country “welcomed and… pic.twitter.com/tBWiuzwdIj
— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 15, 2026
Ayari, născut în Suedia, a luat în calcul să reprezinte ţara natală a tatălui său. Cu toate acestea, el a fost încurajat chiar de tată să joace pentru Suedia, ţară în care s-a format ca fotbalist.
Celelalte goluri ale Suediei au fost marcate de Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59) şi Mattias Svanberg (84). Pentru Tunisia a marcat Omar Rekik, în minutul 43.
Cupa Mondială, Grupa F, program complet
- Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia
- 14 iunie, ora 23:00 – Olanda – Japonia 2-2.
- 15 iunie, ora 5:00 – Suedia – Tunisia 5-1.
- 20 iunie, ora 20:00 – Olanda – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 20 iunie, ora 7:00 – Tunisia – Japonia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 26 iunie, ora 2:00 – Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 25 iunie, ora 2:00 – Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
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