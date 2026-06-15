A marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, dar nu s-a bucurat. Motivul din spatele deciziei sale

Yasin Ayari (22 de ani) a marcat o “dublă” de vis în duelul câştigat de Suedia cu Tunisia, scor 5-1. Nordicii au dat recital în duelul din prima etapă a Grupei F, de la Campionatul Mondial, care a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Yasin Ayari, mijlocaşul celor de la Brighton, a deschis scorul în minutul şapte al partidei disputate pe Estadio BBVA, la Monterrey, în Mexic.

Yasin Ayari a marcat o “dublă” în Suedia – Tunisia 5-1, la Campionatul Mondial

Yasin Ayari a prins un şut de zile mari, în debutul partidei cu Tunisia. Mijlocaşul a profitat şi de o ieşire greşită a portarului africanilor şi a punctat spectaculos.

Ayari a închis tabela în minutul 90+6. Din pasa lui Lucas Bergvall, tânărul mijlocaş a punctat şi de această dată superb, din marginea careului. Portarul Abdelmouhib Chamakh nu a avut nicio şansă în faţa execuţiei sale.

După primul gol, Yasin Ayari nu s-a bucurat. El a ridicat mâinile, în timp ce coechipierii îl îmbrăţişau, şi ulterior s-a aşezat în genunchi, pe teren. Mijlocaşul nu a vrut să sărbătorească reuşita, deoarece tatăl său este tunisian.