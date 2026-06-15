Primul transfer al verii la Rapid. Jucătorul a fost prezentat oficial

Rapid a oficializat primul transfer al verii. Giuleştenii l-au prezentat oficial pe Vladan Bubanja, un mijlocaş muntenegrean de 27 de ani.
Rapid l-a împrumutat pentru un sezon pe Vladan Bubanja, de la Orenburg, formaţie din prima ligă din Rusia. Giuleştenii au opţiunea unui transfer definitiv, la finalul sezonului.
Primul transfer al verii la Rapid: Vladan Bubanja a semnat
“Bine ai venit, Vladan Bubanja!
FC Rapid și FC Orenburg au ajuns la un acord pentru mijlocașul în vârstă de 27 de ani.
Acesta vine sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare.
Mult succes în tricoul Rapidului!”, a anunţat Rapid, pe paginile oficiale ale clubului.
Bubanja a evoluat ultima dată în Croația, pentru Osijek, și a marcat 2 goluri în 17 partide în a doua jumătate a sezonului.
Bubanja a jucat timp de 5 ani la Sutjeska în Muntenegru, înainte să plece în Croația la Lokomotiva Zagreb. Au urmat două sezoane în care a fost om de bază în prima ligă din Croația, înainte să plece la FK Sarajevo, unde a marcat 4 goluri și a dat 3 assist-uri în 28 de partide.
Evoluțiile i-au adus transferul în Rusia vara trecută, la Orenburg, cea care a plătit 850.000 de euro. Nu a jucat decât 8 meciuri înainte să fie împrumutat la Osijek cu care a terminat pe locul 9 în clasament.
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