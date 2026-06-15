Primul transfer al verii la Rapid. Jucătorul a fost prezentat oficial

Rapid a oficializat primul transfer al verii. Giuleştenii l-au prezentat oficial pe Vladan Bubanja, un mijlocaş muntenegrean de 27 de ani.

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Rapid l-a împrumutat pentru un sezon pe Vladan Bubanja, de la Orenburg, formaţie din prima ligă din Rusia. Giuleştenii au opţiunea unui transfer definitiv, la finalul sezonului.

Primul transfer al verii la Rapid: Vladan Bubanja a semnat

“Bine ai venit, Vladan Bubanja!

FC Rapid și FC Orenburg au ajuns la un acord pentru mijlocașul în vârstă de 27 de ani.

Acesta vine sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare.