„S-a pus, nu?!” Isak a făcut show și la finalul meciului! Ce voia să afle de la reporter

Suedia a făcut scor în primul meci de la Campionatul Mondial. S-a distrat cu Tunisia, cea pe care a învins-o cu 5-1.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Isak, un pericol permanent pentru Tunisia

Unul dintre cei mai periculoși jucători ai Suediei pe tot parcursul meciului a fost atacantul celor de Liverpool, Alexander Isak. El chiar a primit premiu la final pentru jucătorul meciului.

„Un sprijin incredibil aici, pe stadion. Chiar și din partea mexicanilor s-a putut simți susținerea, ceea ce a fost extraordinar de frumos. Cred că am făcut o performanță fantastică de la început până la sfârșit. Am avut o perioadă după ce am primit gol și, până la pauză, am pierdut puțin controlul, dar am revenit în a doua repriză și am menținut același nivel pe care l-am avut la începutul meciului. E clar că dacă primești gol, mai pierzi puțin din avânt. Însă acel gol a venit un pic de nicăieri, dintr-o aruncare lungă de la margine. Așa că, din punct de vedere al jocului, nu cred că am pierdut chiar atât de mult.

Pentru mine, acesta este un mediu diferit. În acest mediu este ca și cum ai lua-o de la capăt, este Campionatul Mondial. Este incredibil de plăcut că noi, ca echipă, am început atât de bine, dar și pentru mine personal.