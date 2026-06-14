Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish

Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 9:11

Comentarii
Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish

John McGinn / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scoția a debutat cu dreptul în Grupa C de la Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Aceștia s-au impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Haiti și sunt lideri, după ce Brazilia a remizat cu Maroc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

John McGinn, mijlocașul care a câștigat recent UEFA Europa League cu Aston Villa, a fost eroul, reușind să marcheze singurul gol al acestei partide.

John McGinn, performanță uriașă în Haiti – Scoția

Deși părea un meci facil la prima vedere, Scoția s-a impus greu în duelul cu Haiti, al doilea meci din Grupa C de la Campionatul Mondial de fotbal.

John McGinn a fost unicul marcator al acestei dispute, el reușind să puncteze în minutul 28, cu un șut deviat din interiorul careului. Fotbalistul celor de la Aston Villa a intrat direct în istorie după marcarea acestui gol.

Concret, McGinn a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria naționalei Scoției, la un meci de Campionat Mondial. La 31 de ani și 238 de zile, el a doborât recordul deținut de Kenny Dalglish (31 de ani și 103 zile), care înscria într-un meci cu Noua Zeelandă, la Mondialul din 1982.

Reclamă
Reclamă

Ce a declarat John McGinn, după Haiti – Scoția 0-1

„Aceste oportunități nu apar prea des. Am mai spus că la turneele majore, am adus tot ce am avut mai bun? Am plecat de la turneu spunând că am fi putut face mai mult sau am fi putut arăta mai mult?

Asta am încercat să aduc la meci în seara asta. Uneori lucrurile nu s-au desprins, dar mi-am promis că voi conduce până la stadion că voi fi pozitiv și voi încerca lucruri. Dacă nu s-au descăzut, ia mingea și încearcă-o din nou.

Reacţia unui turist italian care mănâncă un burger cu "gust românesc". O porţie ajunge şi la 44 de leiReacţia unui turist italian care mănâncă un burger cu "gust românesc". O porţie ajunge şi la 44 de lei
Reclamă

Asta am simțit că băieții pot face mai mult, am făcut-o uneori, dar partea bună pentru noi este că avem mai multe viteze pentru a merge în sus. Lucrul crucial în această seară a fost că Haiti marchează o mulțime de goluri și sunt periculoși în față, dar că am păstrat poarta intactă, ceea ce este foarte important”, a spus acesta, potrivit metro.co.uk.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii interlopului brăilean. Soția a sunat la 112 după ce barca s-a răsturnat în Dunăre
Observator
Filmul morţii interlopului brăilean. Soția a sunat la 112 după ce barca s-a răsturnat în Dunăre
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
Fanatik.ro
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
9:53

Australienii jubilează după victoria fantastică împotriva Turciei la Cupa Mondială: „Ciupiți-ne! Visăm”
9:38

Scuzele găsite de Vinicius Junior, după ce Brazilia a remizat cu Maroc în primul meci de la Cupa Mondială
8:56

VIDEOAustralia – Turcia 2-0. Surpriză mare la Cupa Mondială! Vedetele lui Montella, învinse clar
8:30

Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie
7:30

Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială! Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
7:20

Japonezii nu se joacă şi ameninţă înainte de meciul cu Olanda: “Am venit aici să câştigăm Cupa Mondială”
Vezi toate știrile
1 UPDATEInternaţionalul român dorit de Dinamo a ajuns în Turcia pentru a face vizita medicală. Când semnează contractul 2 Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc 3 Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului” 4 OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate 5 Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut și l-a dat afară din emisiune, când a aflat cu cine ține la Mondial: „Fiți atenți la el” 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”