Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish

Scoția a debutat cu dreptul în Grupa C de la Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Aceștia s-au impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Haiti și sunt lideri, după ce Brazilia a remizat cu Maroc.
John McGinn, mijlocașul care a câștigat recent UEFA Europa League cu Aston Villa, a fost eroul, reușind să marcheze singurul gol al acestei partide.
John McGinn, performanță uriașă în Haiti – Scoția
Deși părea un meci facil la prima vedere, Scoția s-a impus greu în duelul cu Haiti, al doilea meci din Grupa C de la Campionatul Mondial de fotbal.
John McGinn a fost unicul marcator al acestei dispute, el reușind să puncteze în minutul 28, cu un șut deviat din interiorul careului. Fotbalistul celor de la Aston Villa a intrat direct în istorie după marcarea acestui gol.
Concret, McGinn a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria naționalei Scoției, la un meci de Campionat Mondial. La 31 de ani și 238 de zile, el a doborât recordul deținut de Kenny Dalglish (31 de ani și 103 zile), care înscria într-un meci cu Noua Zeelandă, la Mondialul din 1982.
31-238 – At 31 years, 238 days old, John McGinn is the oldest player to score for Scotland at the FIFA World Cup, surpassing Kenny Dalglish (31-103) vs. New Zealand in 1982.
Breakthrough. pic.twitter.com/uiFqsM6Uip
— OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026
Ce a declarat John McGinn, după Haiti – Scoția 0-1
„Aceste oportunități nu apar prea des. Am mai spus că la turneele majore, am adus tot ce am avut mai bun? Am plecat de la turneu spunând că am fi putut face mai mult sau am fi putut arăta mai mult?
Asta am încercat să aduc la meci în seara asta. Uneori lucrurile nu s-au desprins, dar mi-am promis că voi conduce până la stadion că voi fi pozitiv și voi încerca lucruri. Dacă nu s-au descăzut, ia mingea și încearcă-o din nou.
Asta am simțit că băieții pot face mai mult, am făcut-o uneori, dar partea bună pentru noi este că avem mai multe viteze pentru a merge în sus. Lucrul crucial în această seară a fost că Haiti marchează o mulțime de goluri și sunt periculoși în față, dar că am păstrat poarta intactă, ceea ce este foarte important”, a spus acesta, potrivit metro.co.uk.
- Australienii jubilează după victoria fantastică împotriva Turciei la Cupa Mondială: „Ciupiți-ne! Visăm”
- Scuzele găsite de Vinicius Junior, după ce Brazilia a remizat cu Maroc în primul meci de la Cupa Mondială
- Australia – Turcia 2-0. Surpriză mare la Cupa Mondială! Vedetele lui Montella, învinse clar
- Record absolut în Australia – Turcia! Nestory Irankunda a intrat direct în istorie
- Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială! Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY