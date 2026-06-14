Eroul Scoției, bornă impresionantă la Cupa Mondială! L-a depășit pe legendarul Kenny Dalglish

Scoția a debutat cu dreptul în Grupa C de la Campionatul Mondial, transmis în Universul Antena. Aceștia s-au impus cu scorul de 1-0 în disputa cu Haiti și sunt lideri, după ce Brazilia a remizat cu Maroc.

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John McGinn, mijlocașul care a câștigat recent UEFA Europa League cu Aston Villa, a fost eroul, reușind să marcheze singurul gol al acestei partide.

John McGinn, performanță uriașă în Haiti – Scoția

Deși părea un meci facil la prima vedere, Scoția s-a impus greu în duelul cu Haiti, al doilea meci din Grupa C de la Campionatul Mondial de fotbal.

John McGinn a fost unicul marcator al acestei dispute, el reușind să puncteze în minutul 28, cu un șut deviat din interiorul careului. Fotbalistul celor de la Aston Villa a intrat direct în istorie după marcarea acestui gol.

Concret, McGinn a devenit cel mai vârstnic marcator din istoria naționalei Scoției, la un meci de Campionat Mondial. La 31 de ani și 238 de zile, el a doborât recordul deținut de Kenny Dalglish (31 de ani și 103 zile), care înscria într-un meci cu Noua Zeelandă, la Mondialul din 1982.