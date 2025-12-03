Ianis Stoica a vorbit despre transferul în Portugalia! Ce a spus despre şansele României la barajul cu Turcia - Antena Sport

Ianis Stoica (22 de ani) a vorbit despre decizia de a se transfera în Portugalia, la Estrela Amadora. Ianis Stoica şi Estrela Amadora pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Stoica a marcat două goluri pentru Estrela Amadora în cele 11 meciuri în care a evoluat în Liga Portugal. El speră să fie convocat în curând şi la naţionala mare a României, pentru care nu a debutat.

Ianis Stoica: “Fotbalul portughez e foarte bun, foarte fizic”

“(n.r: Ce impresie ți-a lăsat fotbalul portughez?) E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun. Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată sau cu cele mai bune echipe din Ligă.

(n.r: Cum a apărut transferul?) Trebuia să aleg între a merge în Turcia, pentru că aveam o ofertă, sau să vin aici. Dar când a apărut Estrela, decizia a fost luată. Am ales Estrela pentru că e un club frumos, cu multă istorie, și e o mare plăcere să fiu aici”, a declarat Ianis Stoica pentru flashscore.ro.

Ianis Stoica a dezvăluit că adversarul din Liga Portugal care l-a impresionat cel mai mult e Zalazar, de la Braga.