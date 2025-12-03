Ianis Stoica a vorbit despre transferul în Portugalia! Ce a spus despre şansele României la barajul cu Turcia - Antena Sport

Ianis Stoica (22 de ani) a vorbit despre decizia de a se transfera în Portugalia, la Estrela Amadora. Ianis Stoica şi Estrela Amadora pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY.
Ianis Stoica a marcat două goluri pentru Estrela Amadora în cele 11 meciuri în care a evoluat în Liga Portugal. El speră să fie convocat în curând şi la naţionala mare a României, pentru care nu a debutat.
Ianis Stoica: “Fotbalul portughez e foarte bun, foarte fizic”
“(n.r: Ce impresie ți-a lăsat fotbalul portughez?) E un fotbal foarte bun, foarte fizic. Credeam că seamănă mai mult cu cel spaniol, dar când am ajuns aici am văzut că e diferit, în sensul bun. Jucătorii au multă calitate și fiecare meci e greu, fie că joci cu ultima clasată sau cu cele mai bune echipe din Ligă.
(n.r: Cum a apărut transferul?) Trebuia să aleg între a merge în Turcia, pentru că aveam o ofertă, sau să vin aici. Dar când a apărut Estrela, decizia a fost luată. Am ales Estrela pentru că e un club frumos, cu multă istorie, și e o mare plăcere să fiu aici”, a declarat Ianis Stoica pentru flashscore.ro.
Ianis Stoica a dezvăluit că adversarul din Liga Portugal care l-a impresionat cel mai mult e Zalazar, de la Braga.
După ce a refuzat o ofertă din Turcia pentru a semna în Portugalia, Ianis Stoica a analizat şi şansele României la barajul cu Turcia, de pe 26 martie. “Cred că avem șanse bune, pentru că am avut rezultate bune. Sper să câștigăm și să ajungem la turneul final al Mondialului”, a mai spus Ianis Stoica pentru sursa citată.
Dacă trece de Turcia, România va întâlni în finala barajului pentru Mondial câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pe Kosovo naţionala o ştie bine, întâlnind-o şi în preliminariile pentru EURO 2024 şi în Liga Naţiunilor. Ultimul meci dintre cele două echipe a fost abandonat de kosovari, care au pierdut cu 3-0 la “masa verde”.
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.
