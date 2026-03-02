Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 108-117. Cele 35 de puncte ale lui Jokic, inutile în fața lui Edwards - Antena Sport

Într-un meci care a pus față în față două echipe cu bilanț identic înainte de start, 37 victorii – 23 înfrângeri, care s-au întâlnit de două ori în playoff în ultimii trei ani și care, daca postsezonul ar începe azi, ar fi adversare în prima rundă, Minnesota a întors un deficit de 11 pentru a se impune pentru prima oara în patru meciuri contra lui Denver în actualul sezon.

Cu 21 puncte de la Edwards, 20 de la McDaniels, acesta cu 9/9 la aruncările de două puncte, 18 de pe bancă de la Bones Hyland, draftat în 2021 chiar de Nuggets, și 17 de la DiVincenzo, plus alte 14 cu 9 recuperări și 7 pase decisive de la Randle, care era incert înainte de start, “Minny” a obținut un succes care o duce acum la șase victorii în ultimele șapte partide.

De partea cealaltă, Denver pierde pentru a patra oară in șase meciuri jucate după pauza prilejuita de All-Star Weekend și are cel mai dificil program până la finalul sezonului regulat dintre toate echipele din NBA, incluzând trei meciuri cu Spurs, două cu Thunder și două cu Lakers.

Nikola Jokic a contribuit cu 35 puncte, 13 recuperări și 9 pase decisive, ratând la limită al 23-lea triple double din actualul sezon, în timp ce Jamal Murray a avut 25 puncte.

