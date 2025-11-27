Documentarul "In The Arena" e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei - Antena Sport

Închide meniul
Documentarul “In The Arena” e acum în AntenaPLAY! Serena Williams şi toate momentele impresionante ale carierei

Publicat: 27 noiembrie 2025, 11:16

Serena şi Venus Williams - Profimedia Images

Documentarul “In The Arena” aduce în prim-plan povestea de mare succes a Serenei Williams şi cele 8 episoade a câte 60 de minute fiecare vor putea fi urmărite în AntenaPLAY, începând cu luna noiembrie.

Berlusconi: Condemned to Win, The Two Escobars, Be Water, Playing for the Mob, The Life and Trials of Oscar Pistorius și Lance sunt celelalte documentare pe care le poţi găsi din luna noiembrie, în AntenaPLAY.

Documentarul în opt părţi proiectează povestea uneia dintre cele mai mari sportive din istorie, văzută chiar din perspectiva Serenei Williams, deţinătoare de 39 de turnee de Grand Slam, dar şi de 4 medalii de aur. Williams a fost numărul unu mondial timp de 319 săptămâni.

Numele “In The Arena” a fost inspirat din discursul pe care fostul preşedinte al Americii, Theodore Roosevelt, l-a ţinut în 1910, la Sorbona. “Nu este criticul cel care contează, nici cel care arată cum se împiedică un campion. Meritul îi aparţine celui care se află în arenă”.

Din cele 8 episoade, afli totul despre momentele emoţionante din cariera de 27 de ani a Serenei Williams, filmul fiind produs chiar de marea campioană din Statele Unite. Evident, familia are un loc aparte în povestea Serenei: “Tatăl meu a fost un geniu al marketingului. Este în schimb o linie fină între părinte şi antrenor”.

Serena a avut un mesaj clar şi pentru sora ei, Venus Williams, cea care a “decolat spre succes” prima. “Eram hotărâtă să o detronez. I-am spus `vin după tine! Vin după toată lumea`”, a fost atitudinea de mare campioană, nu înainte ca cele două surori Williams să ajungă să fie rivale în nouă finale de Grand Slam, dintre care Serena şi-a adjudecat şapte.

Gotham Chopra este regizorul documentarului “In The Arena” şi a vorbit de asemenea despre moştenirea lăsată în urmă de Serena Williams. “Întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu cei mai mari şi să înţeleg componentele unui campion. O admiram deja pe Serena şi la primul mic dejun luat împreună am întrebat-o care a fost super-puterea ei în carieră? `M-am prezentat şi am muncit în fiecare zi, chiar dacă am avut zile când nu aveam chef de antrenamente` a fost răspunsul ei”.

