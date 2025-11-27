"N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!". Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB - Antena Sport

Denis Alibec trece printr-o perioadă grea şi va rata meciurile celor de la FCSB din următoarele două săptămâni. Valeriu Iftime susţine că nu l-ar transfera pe atacantul de 34 de ani, acuzând că acesta nu mai are foamea de performanţă de altă dată.
Cotat la 600.000 de euro, Alibec a adunat doar 13 meciuri pentru FCSB în acest sezon. El şi-a trecut în cont doar un gol şi două pase decisive, în cele 346 de minute disputate.
Valeriu Iftime: “N-ai ce să faci cu Alibec”
“N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare.
Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a spus Iftime, citat de fanatik.ro.
Situaţia grea prin care trece Denis Alibec
Recent, Denis Alibec a suferit o intervenţie chirurgicală. Operaţia a fost una de rutină, fiind vorba despre eliminarea unui chist.
Nu este singura problemă medicală pe care Alibec a întâmpinat-o de la venirea la FCSB. Atacantul a acuzat şi mari dureri musculare.
Operaţia îl va ţine două săptămâni departe de teren pe Denis Alibec. Atacantul va rata, pe lângă meciul cu Steaua Roşie din Europa League, duelurile cu Farul şi Dinamo din Liga 1. Totodată, nu va fi în lot nici la partida de Cupă a FCSB-ului cu UTA.
