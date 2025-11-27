Mihai Stoica a analizat Turcia - România: "Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a analizat Turcia - România: "Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii"

Mihai Stoica a analizat Turcia – România: "Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii"

Mihai Stoica a analizat Turcia – România: “Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii”

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 11:27

Mihai Stoica a analizat Turcia – România: Ştim să cotropim? Drăguş şi Mihăilă sunt la marginea pădurii

Mihai Stoica, pe banca FCSB - Sport Pictures

Mihai Stoica aşteaptă un adevărat război pe 26 martie, atunci când România va întâlni Turcia, în deplasare, în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Conducătorul de la FCSB se bazează pe jucătorii români care evoluează în Superliga Turciei, precum Ianis Hagi, Valentin Mihăilă sau Denis Drăguş. Chiar şi aşa, echipa lui Vincenzo Montella e favorită, susţine Meme.

Mihai Stoica a analizat Turcia – România

“Problema e în felul următor. E o premieră pentru noi. Acolo va fi război. Noi războaiele cu turcii le-am câștigat pe teren propriu. Că noi așteptam să fim cotropiți. Acum trebuie să cotropim. Știm să cotropim? Noi niște iscoade am trimis. Una e foarte pricepută. Ianis a cam dat niște goluri pe acolo de i-a lăsat mască. Denis Drăguș și cu Mihăilă sunt la marginea pădurii.

Doar că sunt mult mai buni decât noi. Noi acolo trebuie să facem o mare minune. O minune cred că suntem în stare să facem. Am bătut cu multă șansă Austria. Turcia e mult mai bună Austria, care e foarte modestă. Deși, nu cu mult timp în urmă, am văzut Austria spulberând Norvegia.

Doar că în martie nu se știe ce se va întâmpla. Nu știm cum vom fi noi, cum vor fi ei. Orice se poate întâmpla, dar sunt favoriți turcii. Joacă acasă. Să se întâmple ceva, să avem un convertor de energie, pe care trebuie să îl asambleze Mircea Lucescu și să transforme vibrația negativă din tribune, pentru că va fi un vacarm de nedescris, să îl transforme într-o energie care să ne poarte spre poarta otomană. Doar că e greu de crezut. Dar nu se știe”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România

UEFA a anunţat pe site-ul oficial că partida va avea loc pe 26 martie, începând cu ora 19:00, o oră neobişnuită pentru tricolori. În precedenta campanie de calificare, România a jucat toate meciurile la ora 21:45, ora României. De asemenea, România a jucat la 21:45 şi meciurile din Nations League de anul trecut.

Ultima oară când tricolorii au jucat la ora 19:00, ora României, s-a întâmplat la EURO 2024, în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală, cu Slovacia, încheiat la egalitate, scor 1-1.

În cazul unui succes cu Turcia, România va evolua cu calificarea la World Cup pe masă împotriva învingătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
