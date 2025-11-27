Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei - Antena Sport

Celebrul inginer din Formula 1, Adrian Newey, va avea mai multe atribuţii în cadrul echipei Aston Martin în sezonul viitor şi va deveni, de asemenea, “team principal”.

Newey, în vârstă de 66 de ani, a părăsit Red Bull în 2024 pentru a se alătura Aston Martin. Considerat cel mai bun inginer al generaţiei sale, britanicul a văzut cum monopostul pe care l-a proiectat a câştigat până acum 12 campionate mondiale ale constructorilor cu piloţi celebri precum Alain Prost, Sebastian Vettel şi Max Verstappen, printre alţii.

O nouă provocare pentru Adrian Newey la Aston Martin

“Adrian Newey va prelua funcţia de director de echipă începând din 2026 şi va conduce echipa tehnică, inclusiv activităţile de pe circuit pentru maşină“, a declarat Aston Martin într-un comunicat. Actualul director al echipei, Andrew Cowell, va deveni responsabil cu strategia, ocupându-se în special de relaţiile cu Honda, care va deveni în sezonul viitor furnizorul de motoare al echipei britanice, succedând Mercedes.

Vestea legată de Adrian Newey elimină total zvonurile care îl dădeau pe Christian Horner revenind în Formula 1 la Aston Martin din postura de director de echipă. Fostul șef de la Red Bull va fi nevoit să se reorienteze dacă vrea în continuare să figureze din nou în “Marele Circ”.