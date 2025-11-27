Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei - Antena Sport

Celebrul inginer din Formula 1, Adrian Newey, va avea mai multe atribuţii în cadrul echipei Aston Martin în sezonul viitor şi va deveni, de asemenea, “team principal”.
Newey, în vârstă de 66 de ani, a părăsit Red Bull în 2024 pentru a se alătura Aston Martin. Considerat cel mai bun inginer al generaţiei sale, britanicul a văzut cum monopostul pe care l-a proiectat a câştigat până acum 12 campionate mondiale ale constructorilor cu piloţi celebri precum Alain Prost, Sebastian Vettel şi Max Verstappen, printre alţii.
O nouă provocare pentru Adrian Newey la Aston Martin
“Adrian Newey va prelua funcţia de director de echipă începând din 2026 şi va conduce echipa tehnică, inclusiv activităţile de pe circuit pentru maşină“, a declarat Aston Martin într-un comunicat. Actualul director al echipei, Andrew Cowell, va deveni responsabil cu strategia, ocupându-se în special de relaţiile cu Honda, care va deveni în sezonul viitor furnizorul de motoare al echipei britanice, succedând Mercedes.
BREAKING: Adrian Newey to take on the role of Team Principal at @AstonMartinF1 from 2026
Andy Cowell will move into a new role as Chief Strategy Officer#F1 pic.twitter.com/fAKgrBmxOq
— Formula 1 (@F1) November 26, 2025
Vestea legată de Adrian Newey elimină total zvonurile care îl dădeau pe Christian Horner revenind în Formula 1 la Aston Martin din postura de director de echipă. Fostul șef de la Red Bull va fi nevoit să se reorienteze dacă vrea în continuare să figureze din nou în “Marele Circ”.
Rezultatele Aston Martin au fost dezamăgitoare în acest an, dar monopostul actual nu a fost proiectat de Newey, deoarece acesta a început să lucreze pentru noul său angajator abia în luna martie a acestui an. El se concentrează pe cel de anul viitor, care va trebui să respecte noul regulament tehnic.
Aston Martin ocupă doar locul 8 în clasamentul constructorilor, cu două curse înainte de finalul sezonului, iar piloţii săi, Fernando Alonso şi Lance Stroll, se află doar pe locurile 13 şi 16 în clasamentul piloţilor. Presa de specialitate a raportat recent divergenţe între Newey şi Cowell şi o posibilă plecare a acestuia din echipa care aparţine miliardarului canadian Lawrence Stroll, tatăl lui Lance, potrivit news.ro.
Acțiunea din Formula 1 își va consuma penultimul Grand Prix în acest weekend, la Qatar. Cursa va avea loc duminică, de la ora 18:00, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.
