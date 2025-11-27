Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: "Contează un aer nou. Nu arată bine grupa" - Antena Sport

România va debuta joi la Campionatul Mondial de handbal feminin şi va întâlni Croaţia (19:00). Iulia Curea, antrenorul secund al naţionalei, a analizat Grupa A preliminară în care se află şi tricolorele.
România are ca obiectiv intermediar două victorii în grupa cu Croaţia, Japonia şi Danemarca, iar apoi o clasare între primele 12 echipe ale lumii. La ultimul Mondial, România a fost pe 12, dar Curea speră ca acea peformanţă să fie îmbunătăţită.
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial
“Nu arată bine grupa asta pentru România, dar când a venit propunerea să fiu secund nu am stat mult pe gânduri. Este foarte greu să spui nu echipei naţională, este o onoare să fii acolo.
Avem obiectiv locurile 1-12. Avem trei meciuri grele, cu Croaţia, Japonia şi Danemarca. Favorită este Danemarca şi noi trebuie să ne concentrăm pe primul meci, sunt două meciuri diferite, cele cu Croaţia şi Japonia.
Obiectivele noastre primordiale sunt primele două meciuri, să avem două victorii şi să fim locul 2 în grupă. Sperăm să terminăm mai sus de locul 12, e un staff nou, e un grup nou. Contează un aer nou”, a spus Curea, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Ovidiu Mihăilă şi Iulia Curea, antrenorii României
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei, unde va lucra cu Iulia Curea. Cei doi se află la o primă participare la un Mondial din postura de antrenori. Competiţia se va desfăşura în Olanda şi Germania, în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie.
“Sunt foarte curajoasă, abia aştept această experienţă. Asta am visat şi asta am dorit. Sunt o persoană puternică. El (n.r. – Ovidiu Mihăilă) a mai avut experienţe la tineret. Suntem compatibili, m-a ascultat când am avut ce am avut de spus”, a completat Iulia Curea.
Programul Grupei A preliminară
- 27 noiembrie, ora 19:00 » România – Croația
- 27 noiembrie, ora 21:30 » Danemarca – Japonia
- 29 noiembrie, ora 19:00 » România – Japonia
- 29 noiembrie, ora 21:30 » Croația – Danemarca
- 1 decembrie, ora 19:00 » Japonia – Croația
- 1 decembrie, ora 21:30 » Danemarca – România
