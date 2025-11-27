Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: "Contează un aer nou. Nu arată bine grupa" - Antena Sport

România va debuta joi la Campionatul Mondial de handbal feminin şi va întâlni Croaţia (19:00). Iulia Curea, antrenorul secund al naţionalei, a analizat Grupa A preliminară în care se află şi tricolorele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are ca obiectiv intermediar două victorii în grupa cu Croaţia, Japonia şi Danemarca, iar apoi o clasare între primele 12 echipe ale lumii. La ultimul Mondial, România a fost pe 12, dar Curea speră ca acea peformanţă să fie îmbunătăţită.

Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial

“Nu arată bine grupa asta pentru România, dar când a venit propunerea să fiu secund nu am stat mult pe gânduri. Este foarte greu să spui nu echipei naţională, este o onoare să fii acolo.

Avem obiectiv locurile 1-12. Avem trei meciuri grele, cu Croaţia, Japonia şi Danemarca. Favorită este Danemarca şi noi trebuie să ne concentrăm pe primul meci, sunt două meciuri diferite, cele cu Croaţia şi Japonia.

Obiectivele noastre primordiale sunt primele două meciuri, să avem două victorii şi să fim locul 2 în grupă. Sperăm să terminăm mai sus de locul 12, e un staff nou, e un grup nou. Contează un aer nou”, a spus Curea, în exclusivitate pentru Antena Sport.