Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: "Contează un aer nou. Nu arată bine grupa" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”

Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 11:13

Comentarii
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: Contează un aer nou. Nu arată bine grupa

Iulia Curea, în timpul unui meci - Sport Pictures

România va debuta joi la Campionatul Mondial de handbal feminin şi va întâlni Croaţia (19:00). Iulia Curea, antrenorul secund al naţionalei, a analizat Grupa A preliminară în care se află şi tricolorele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are ca obiectiv intermediar două victorii în grupa cu Croaţia, Japonia şi Danemarca, iar apoi o clasare între primele 12 echipe ale lumii. La ultimul Mondial, România a fost pe 12, dar Curea speră ca acea peformanţă să fie îmbunătăţită.

Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial

“Nu arată bine grupa asta pentru România, dar când a venit propunerea să fiu secund nu am stat mult pe gânduri. Este foarte greu să spui nu echipei naţională, este o onoare să fii acolo.

Avem obiectiv locurile 1-12. Avem trei meciuri grele, cu Croaţia, Japonia şi Danemarca. Favorită este Danemarca şi noi trebuie să ne concentrăm pe primul meci, sunt două meciuri diferite, cele cu Croaţia şi Japonia.

Obiectivele noastre primordiale sunt primele două meciuri, să avem două victorii şi să fim locul 2 în grupă. Sperăm să terminăm mai sus de locul 12, e un staff nou, e un grup nou. Contează un aer nou”, a spus Curea, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

Ovidiu Mihăilă şi Iulia Curea, antrenorii României

Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei, unde va lucra cu Iulia Curea. Cei doi se află la o primă participare la un Mondial din postura de antrenori. Competiţia se va desfăşura în Olanda şi Germania, în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie.

“Sunt foarte curajoasă, abia aştept această experienţă. Asta am visat şi asta am dorit. Sunt o persoană puternică. El (n.r. – Ovidiu Mihăilă) a mai avut experienţe la tineret. Suntem compatibili, m-a ascultat când am avut ce am avut de spus”, a completat Iulia Curea.

Programul Grupei A preliminară

  • 27 noiembrie, ora 19:00 » România – Croația
  • 27 noiembrie, ora 21:30 » Danemarca – Japonia
  • 29 noiembrie, ora 19:00 » România – Japonia
  • 29 noiembrie, ora 21:30 » Croația – Danemarca
  • 1 decembrie, ora 19:00 » Japonia – Croația
  • 1 decembrie, ora 21:30 » Danemarca – România
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
Fanatik.ro
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
11:12
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
10:45
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
10:32
Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta”
10:02
Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem”
9:46
Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă