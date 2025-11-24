Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus cu scorul de 122-95 în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, cea care îi provocase, pe 5 noiembrie, singura înfrângere de la debutul actualei ediţii a ligii profesioniste nord-americane de baschet.
Starul Shai Gligeous-Alexander a înscris 37 de puncte pentru Thunder, care a înregistrat cu această ocazie a 17-a sa victorie în 18 meciuri şi domină clasamentul Conferinţei de Vest.
Oklahoma City Thunder, de neoprit în noul sezon de NBA
Oklahoma City Thunder este a cincea echipă din NBA care a început sezonul cu un bilanţ de 17-1 în ultimii 30 de ani, alăturându-se formaţiilor Chicago Bulls, care a reuşit această performanţă în 1996, Dallas Mavericks (2002), Golden State Warriors (2015) şi Cleveland Cavaliers (în sezonul trecut).
Tot duminică, “veteranul” LeBron James (40 ani) a contribuit cu 17 puncte la succesul obţinut de Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 108-106), în timp ce Luka Doncic a reuşit 33 de puncte şi 11 recuperări pentru californieni, aflaţi la a patra lor victorie consecutivă, potrivit agerpres.ro.
Toate rezultatele de peste noapte:
- Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 110-113
- Orlando Magic – Boston Celtics 129-138
- Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 105-120
- Brooklyn Nets – Toronto Raptors 109-119
- San Antonio Spurs – Phoenix Suns 102-111
- Los Angeles Lakers – Utah Jazz 108-106
- Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 95-122
- Miami Heat – Philadelphia 76ers 127-117
