Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 13:38

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci al lui Oklahoma City Thunder / Profimedia

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus cu scorul de 122-95 în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, cea care îi provocase, pe 5 noiembrie, singura înfrângere de la debutul actualei ediţii a ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Starul Shai Gligeous-Alexander a înscris 37 de puncte pentru Thunder, care a înregistrat cu această ocazie a 17-a sa victorie în 18 meciuri şi domină clasamentul Conferinţei de Vest.

Oklahoma City Thunder, de neoprit în noul sezon de NBA

Oklahoma City Thunder este a cincea echipă din NBA care a început sezonul cu un bilanţ de 17-1 în ultimii 30 de ani, alăturându-se formaţiilor Chicago Bulls, care a reuşit această performanţă în 1996, Dallas Mavericks (2002), Golden State Warriors (2015) şi Cleveland Cavaliers (în sezonul trecut).

Tot duminică, “veteranul” LeBron James (40 ani) a contribuit cu 17 puncte la succesul obţinut de Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 108-106), în timp ce Luka Doncic a reuşit 33 de puncte şi 11 recuperări pentru californieni, aflaţi la a patra lor victorie consecutivă, potrivit agerpres.ro.

Toate rezultatele de peste noapte:

  • Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 110-113
  • Orlando Magic – Boston Celtics 129-138
  • Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 105-120
  • Brooklyn Nets – Toronto Raptors 109-119
  • San Antonio Spurs – Phoenix Suns 102-111
  • Los Angeles Lakers – Utah Jazz 108-106
  • Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 95-122
  • Miami Heat – Philadelphia 76ers 127-117

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede în România exclusiv pe AntenaPLAY.

"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
