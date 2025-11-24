Oklahoma City Thunder, de neoprit în NBA. E doar a cincea franciză care reușește o mare performanță - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en-titre din NBA, s-a impus cu scorul de 122-95 în faţa formaţiei Portland Trail Blazers, cea care îi provocase, pe 5 noiembrie, singura înfrângere de la debutul actualei ediţii a ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Starul Shai Gligeous-Alexander a înscris 37 de puncte pentru Thunder, care a înregistrat cu această ocazie a 17-a sa victorie în 18 meciuri şi domină clasamentul Conferinţei de Vest.

Oklahoma City Thunder, de neoprit în noul sezon de NBA

Oklahoma City Thunder este a cincea echipă din NBA care a început sezonul cu un bilanţ de 17-1 în ultimii 30 de ani, alăturându-se formaţiilor Chicago Bulls, care a reuşit această performanţă în 1996, Dallas Mavericks (2002), Golden State Warriors (2015) şi Cleveland Cavaliers (în sezonul trecut).

Shai Gilgeous-Alexander moves closer to Wilt Chamberlain 👀

37 PTS | 5 REB | 7 AST | 2 STL

That’s 90 straight games with 20+ PTS, three away from passing Wilt (92) for the second-longest streak in NBA history! pic.twitter.com/col9eudhIv

— NBA (@NBA) November 24, 2025

Tot duminică, “veteranul” LeBron James (40 ani) a contribuit cu 17 puncte la succesul obţinut de Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz (scor 108-106), în timp ce Luka Doncic a reuşit 33 de puncte şi 11 recuperări pentru californieni, aflaţi la a patra lor victorie consecutivă, potrivit agerpres.ro.