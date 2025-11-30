Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston - Antena Sport

Fără Steph Curry care va lipsi cel puțin o săptămână, Golden State a reușit să întoarcă un deficit de 10 puncte pentru a câștiga al 11-lea meci al sezonului.
Jimmy Butler a fost cel mai bun marcator al gazdelor cu 24 de puncte, tot el contribuind și cu 10 pase decisive și 8 recuperări, însa adevărata scânteie a fost dată de jocul neașteptat de bun al lui Gary Payton II, 19 puncte și 11 recuperări, ambele recorduri stagionale pentru el. De altfel, Payton nu înscrisese niciodată în acest campionat mai mult de 9 puncte.
La Pelicans, starul Zion Williamson a fost cel mai bun marcator cu 25 de puncte, însă insuficient pentru victorie și New Orleans rămâne ultima in Vest cu un bilanț de 3-17.
În prima repriză, cele două echipe au părut că încă nu au digerat tot ospățul de Ziua Recunoștinței, sărbătorită joi in SUA, scorul la pauza fiind doar 42-38, ratările incredibile și fazele mai degrabă comice succedându-se de multe ori. De altfel, cele două echipe combinaseră pentru 3/33 la puncte în prima repriză.
Boston Celtics – Minnesota Timberwolves 115-119
Minnesota a reușit să rastoarne un deficit de 12 puncte, dar și să evite un al doilea colaps în trei meciuri, după ce s-a vazut egalată, la fel ca și in jocul cu Sacramento, de la 10 avans când mai erau trei minute de joc.
Anthony Edwards a marcat 24 din cele 39 de puncte ale sale în a doua repriză, fiind din nou lider pentru Wolves, in timp ce la Celtics, Jaylen Brown a terminat cu 41 de puncte, el având 19 încă de la finalul primului sfert.
Pentru Minnesota, revenirea la Target Center a oprit o serie de trei înfrângeri la rând, toate în deplasare, în timp ce Celtics coboară acum la un bilanț de 10-9, dupa ce câștigaseră ultimele două jocuri.
