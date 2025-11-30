Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston - Antena Sport

Home | NBA | Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston
VIDEO

Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston

Cosmin Petrescu Publicat: 30 noiembrie 2025, 10:34

Comentarii
Golden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston

Jimmy Butler, în timpul unui meci dintre Golden State Warriors și New Orleans Pelicans / Profimedia

Fără Steph Curry care va lipsi cel puțin o săptămână, Golden State a reușit să întoarcă un deficit de 10 puncte pentru a câștiga al 11-lea meci al sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jimmy Butler a fost cel mai bun marcator al gazdelor cu 24 de puncte, tot el contribuind și cu 10 pase decisive și 8 recuperări, însa adevărata scânteie a fost dată de jocul neașteptat de bun al lui Gary Payton II, 19 puncte și 11 recuperări, ambele recorduri stagionale pentru el. De altfel, Payton nu înscrisese niciodată în acest campionat mai mult de 9 puncte.

La Pelicans, starul Zion Williamson a fost cel mai bun marcator cu 25 de puncte, însă insuficient pentru victorie și New Orleans rămâne ultima in Vest cu un bilanț de 3-17.

În prima repriză, cele două echipe au părut că încă nu au digerat tot ospățul de Ziua Recunoștinței, sărbătorită joi in SUA, scorul la pauza fiind doar 42-38, ratările incredibile și fazele mai degrabă comice succedându-se de multe ori. De altfel, cele două echipe combinaseră pentru 3/33 la puncte în prima repriză.

Boston Celtics – Minnesota Timberwolves 115-119

Minnesota a reușit să rastoarne un deficit de 12 puncte, dar și să evite un al doilea colaps în trei meciuri, după ce s-a vazut egalată, la fel ca și in jocul cu Sacramento, de la 10 avans când mai erau trei minute de joc.

Reclamă
Reclamă

Anthony Edwards a marcat 24 din cele 39 de puncte ale sale în a doua repriză, fiind din nou lider pentru Wolves, in timp ce la Celtics, Jaylen Brown a terminat cu 41 de puncte, el având 19 încă de la finalul primului sfert.

Pentru Minnesota, revenirea la Target Center a oprit o serie de trei înfrângeri la rând, toate în deplasare, în timp ce Celtics coboară acum la un bilanț de 10-9, dupa ce câștigaseră ultimele două jocuri.

Motivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lumeMotivul pentru care 6.500 de avioane Airbus au rămas la sol provocând haos pe aeroporturi din întreaga lume
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe
Fanatik.ro
Stadionul de peste 170 de milioane de euro care va aduce o adevărată avere pentru Dinamo. Va fi construit în centrul Capitalei, iar așteptările sunt uriașe
10:17
Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens
9:41
Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc”
9:10
“Noi am scris la LPF”. Un nou club din Liga 1 se revoltă împotriva “Legii Novak”
9:08
Farul – FCSB LIVE TEXT (20:30). Şansă uriaşă pentru roş-albaştri să se apropie de play-off
8:50
Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: “Vorbeşte prostii!” De la ce a pornit totul
8:43
Flamengo e “regina” Americii de Sud. Trupa din Rio a câștigat Copa Libertadores după o finală cu Palmeiras
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 4 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 5 Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi” 6 Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând