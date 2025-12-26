Houston Rockets - LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun - Antena Sport

Victorie fără emoții pentru Houston în seara de Crăciun la capătul unui meci în care echipa oaspete a condus în permanență.

Amen Thompson, cu 26 puncte, a fost cel mai bun marcator la primul meci din cariera lui jucat în ziua de Crăciun. Pentru Kevin Durant, aflat la al 18-lea sezon în NBA, a fost al 13-lea. El a “vărsat” 25 puncte în coșul lui Lakers.

Houston Rockets – LA Lakers 119-96

Luka Doncic a fost cel mai bun marcator al gazdelor, însă cele 25 de puncte au fost sub media lui din sezon, unde conduce întreaga ligă.