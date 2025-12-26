Houston Rockets - LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun - Antena Sport

Victorie fără emoții pentru Houston în seara de Crăciun la capătul unui meci în care echipa oaspete a condus în permanență.
Amen Thompson, cu 26 puncte, a fost cel mai bun marcator la primul meci din cariera lui jucat în ziua de Crăciun. Pentru Kevin Durant, aflat la al 18-lea sezon în NBA, a fost al 13-lea. El a “vărsat” 25 puncte în coșul lui Lakers.
Houston Rockets – LA Lakers 119-96
Luka Doncic a fost cel mai bun marcator al gazdelor, însă cele 25 de puncte au fost sub media lui din sezon, unde conduce întreaga ligă.
LeBron James a contribuit cu 18, în timp ce Austin Reaves, 12 puncte până la pauză, nu a mai revenit în repriza a doua, accidentarea la gamba stângă care l-a făcut sa lipsească în trei din ultimele patru meciuri recidivând.
Lakers ajung la un bilanț de 25 victorii și 27 înfrângeri în meciurile programate de Crăciun, în timp ce Rockets au acum 13-12.
