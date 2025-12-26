Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Houston Rockets - LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun - Antena Sport

Home | NBA | Houston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun
VIDEO

Houston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun

Cosmin Petrescu Publicat: 26 decembrie 2025, 9:13

Comentarii
Houston Rockets – LA Lakers 119-96. Victorie fără emoții în seara de Crăciun

LeBron James în Houston Rockets - LA Lakers/ Profimedia

Victorie fără emoții pentru Houston în seara de Crăciun la capătul unui meci în care echipa oaspete a condus în permanență.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Amen Thompson, cu 26 puncte, a fost cel mai bun marcator la primul meci din cariera lui jucat în ziua de Crăciun. Pentru Kevin Durant, aflat la al 18-lea sezon în NBA, a fost al 13-lea. El a “vărsat” 25 puncte în coșul lui Lakers.  

Houston Rockets – LA Lakers 119-96

Luka Doncic a fost cel mai bun marcator al gazdelor, însă cele 25 de puncte au fost sub media lui din sezon, unde conduce întreaga ligă. 

Reclamă
Reclamă

LeBron James a contribuit cu 18, în timp ce Austin Reaves, 12 puncte până la pauză, nu a mai revenit în repriza a doua, accidentarea la gamba stângă care l-a făcut sa lipsească în trei din ultimele patru meciuri recidivând. 

Lakers ajung la un bilanț de 25 victorii și 27 înfrângeri în meciurile programate de Crăciun, în timp ce Rockets au acum 13-12. 

Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficialeVreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Observator
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
9:52
Cu Dinamo pe urmele lui, George Pușcaș a ales unde vrea să joace: „Asta e cea mai probabilă destinație”
9:40
„E un jucător valoros”. Sfat direct pentru Dennis Politic. De ce are nevoie pentru a se impune la FCSB
8:48
„Cât mai curând”. Englezii, anunț despre plecarea lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Echipele care îl doresc
8:23
EXCLUSIVGică Craioveanu a numit campionatul de top care i s-ar potrivi lui Louis Munteanu: „E foarte talentat”
21:45 25 dec.
EXCLUSIVZeljko Kopic și-a făcut toate poftele de Crăciun. Care e marea „slăbiciune”: „Abia le aștept”
21:19 25 dec.
VideoJurnal Antena Sport | Marian Enache, Moș Crăciun de Sărbători
Vezi toate știrile
1 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 2 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 3 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 4 EXCLUSIVJucătorul dorit de Gigi Becali a fost impresionat de întâlnirea cu Mircea Lucescu: “Așa mi-a zis înainte să debutez” 5 Cristi Chivu se luptă cu Barcelona și Real Madrid pentru primul transfer al iernii la Inter. Jucătorul dorit 6 „Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Denis Alibec. Atacantul, aproape de plecarea de la echipă
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1