De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) - Antena Sport

Giannis Antetokounmpo va rata All-Star Game 2026, ce va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Locul său va fi luat de De’Aaron Fox, jucătorul lui San Antonio Spurs.

Fox va face parte din echipa USA Stripes, in timp ce jucătorul lui Miami Heat, Normal Powell, se va muta din USA Stripes, în Team World.

De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026

Antetokounmpo nu este singurul star care va lipsi de la prestigiosul eveniment, pe listă fiind şi Shai Gilgeous-Alexander, MVP-ul din NBA din sezonul trecut, LeBron James sau Steph Curry.



Formatul de anul acesta a fost schimbat, urmând să avem parte de un mini-turneu în care vor participa trei echipe. Este vorba despre două formaţii cu jucători din Statele Unite şi o echipă cu jucători din NBA din afara SUA.